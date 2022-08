Thriller me djalin britanik 12-vjeçar në koma/ Mjekët duan ta shkëputin nga jeta, prindërit duan një shans

Një luftë deri në fund për jetën e djalit të tyre Archie premton se do të jepet nga çifti Battersby, të cilët po luftojnë për ta mbajtur djalin 12-vjeçar në koma për muaj të tërë me mbështetje jete.









Archie u gjet pa ndjenja më 7 prill. Ndoshta, siç spekulon nëna e tij Holly, ai po merrte pjesë në ndonjë sfidë të rrezikshme në internet.

Që atëherë, mjekët në një spital në Londër e kanë mbajtur atë në jetë me mbështetje mekanike të frymëmarrjes dhe mjekim.

Por sot nëna e Archie-t zbuloi se ka pranuar ofertat për të vazhduar trajtimin e djalit në Itali apo Japoni, madje duke thënë se ka shpresa të mira që ai të ketë sukses.

Mjekët në Londër thonë nga ana e tyre se djali ka trurin e vdekur pa asnjë shpresë për shërim dhe se do të ishte mirë që ai t’i jepte fund mbështetjes. Me këtë u hartua edhe Gjykata e Lartë britanike, e cila vendosi se vazhdimi i trajtimit do të ishte i kotë.

Testet e kryera në qershor treguan se djali nuk shfaq reagime ndaj stimujve. Gjykata vendosi që mbështetja mund të ndërpritet, por prindërit apeluan. Dje, të martën, një gjykatë tjetër britanike vendosi se mbështetja mund të ndërpritet – dhe menjëherë.

Pak para se mjekët të fiknin makineritë, nëna e Archie-t apeloi në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut për të anuluar vendimin. Prindërit e djalit argumentojnë se ndërprerja e trajtimit do të shkelte detyrimet e Britanisë për të drejtat e aftësisë së kufizuar.

Për sa kohë që çështja është në pritje në nivel evropian, Archie do të qëndrojë në mbështetje mekanike, por trajtimi mbështetës nuk do të ndryshojë.

“Shpresoj t’i japin atij një shans për të jetuar, ai e meriton”, tha nëna e djalit, duke pyetur veten pse ai nuk duhet të transferohet në një vend tjetër për trajtim. Ai shtoi se “në skenarin më të keq” Archie mund të ishte transferuar në një qendër trajtimi, “por spitali me vrazhdësi tha jo”.