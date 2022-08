“Video e publikuar në rrjetet sociale”- Mjeti “Policia” manovra në det, reagon ‘shteti’: Synojnë të nxisin reagim kundër nesh!

Policia e Shtetit ka reaguar mbrëmjen e kësaj të mërkure në lidhje me një video, në të cilën thotë se shfaqet një punonjës policie me një mjet lundrues me mbishkrimin “Policia” në det, duke sqaruar se “Jet ski” që shfaqet në video, është mjet i dhuruar për Policinë Kufitare në qershor.









Në rrjetet sociale, burimet zyrtare theksojnë se pamjet që shfaqen në video janë kapur në muajin qeshor, në Palasë, gjatë kohës që janë bërë prova për të parë gjendjen e mjetit lundrues dhe se këto prova janë kryer në prezencë të Policisë Kufitare, në një pjesë plazhi ku nuk ka patur pushues.

Gjithashtu, policia shpreh indinjatën përsa i përket këtyre pamjeve, duke pretenduar se personat që i postojnë në rrjet synojnë të nxisin reagimin qytetar kundër institucionit të ruajtjes së rendit, besimi në të cilin duket se ka humbur pas ngjarjes së plazhit në Himarë, ku Arjan Tase, në atë kohë në detyrën e një zyrtari të lartë të policisë ia ka marrë me gjakftohtësi jetën vogëlushes 7-vjeçare.

Njoftimi i policisë:

DVKM Vlorë

Në lidhje me një video të publikuar në rrjete sociale, ku shfaqet një punonjës policie me një mjet lundrues me mbishkrimin “Policia”, në det, ju informojmë se:

Mjeti lundrues tip “Jet ski” që shfaqet në video, është mjet i dhuruar për Policinë Kufitare, në muajin qershor.

Pamjet që shfaqen në video janë kapur në muajin qeshor, në Palasë, gjatë kohës që janë bërë prova për të parë gjendjen e mjetit lundrues.

Theksojmë se këto prova janë kryer në prezencë të Policisë Kufitare, në një pjesë plazhi ku nuk ka patur pushues.

Policia shpreh keqardhje për postime të tilla që synojnë të nxisin reagimin qytetar kundër Policisë së Shtetit, e cila është e angazhuar maksimalisht 24/7 për të garantuar rend e siguri për pushuesit dhe për qytetarët në mbarë vendin.