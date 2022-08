Aksident me vdekje në Rrogozhinë-Elbasan, makina bëhet “petë” nga kamioni! Policia: Dyshohet për dy viktima

Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen e dy personave ka ndodhur në aksin Rrogozhinë-Elbasan pranë bishtit të Zhurit. Shoferi i automjetit tip “Mercedes Benz” dhe pasagjeri kanë ndërruar jetë pasi janë përplasur me një kamion. Trupat e pajetë janë bllokuar brenda makinës ndërsa nga pamjet duket se si është bërë copa copa makina që ka përfunduar nën rrotat e kamionit.









Ndërkohë duket se brenda kamionit të ngarkuar me inerte ka mbetur shoferi, i shokuar nga ngjarja e rëndë. Ai nuk arrin dot të dalë jashtë pasi një pjesë e makinës tip ‘Benz’ i ka bllokuar derën. Forcat blu kanë mbërritur në vendin e ngjarjes për të zbardhur rrethanat e aksidentit tragjik.

Kavajë/Informacion paraprak

Më datë 04.08.2022, në vendin e quajtur “Bishti i Zhurit”, një mjet kamion me drejtues shtetasin I. C., është përplasur me një mjet tip “Benz” me drejtues ende të paidentifikuar.

Si pasojë e aksidentit, dyshohet se mund të kenë humbur jetën dy persona.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.