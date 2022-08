‘E pështirë’/ Zelenskyy i përgjigjet Gerhard Schröder-it për komentet e bisedimeve me Rusinë

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy kritikoi ish-kancelarin kontrovers gjerman Gerhard Schröder në një fjalim video të mërkurën mbrëma.









Zelenskyy tha se “është thjesht e neveritshme kur ish-udhëheqësit e shteteve të fuqishme me vlera evropiane punojnë për Rusinë”.

Megjithëse ai nuk e përmendi me emër ish-kancelarin, Zelenskyy po reagonte ndaj komenteve që Schröder kishte bërë në një intervistë të botuar të mërkurën, duke bërë thirrje për negociata me presidentin rus Vladimir Putin.

Në intervistën me gazetën gjermane Stern, Schröder bëri thirrje të rinovuara për negociata me Putinin pas takimit me liderin rus në Moskë javën e kaluar, duke thënë: “Lajmi i mirë është se Kremlini dëshiron një zgjidhje të negociuar”. Schröder gjithashtu i kërkoi qeverisë gjermane të rishqyrtojë pozicionin e saj për gazsjellësin Nord Stream 2.

Zyrtarë të tjerë të lartë ukrainas gjithashtu vunë në shënjestër Schröder, i cili mban lidhje personale me Putinin dhe ka qenë i ulur në bordet e kompanive ruse të energjisë.

Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dmytro Kuleba iu bashkua sulmit. “Nuk ka asgjë më cinike se sa i pari i Putinit të thotë se Rusia është gati për bisedime paqeje”, shkroi ai në Twitter. “Rusia mbetet e fokusuar në luftë”.

Ambasadori i Ukrainës në Gjermani, Andrej Melnyk, tha se nuk kishte asnjë arsye për të besuar se Putin ishte gati për bisedime. Në vend të kësaj, ai tha se Schröder duhet t’i kërkojë Moskës që të ndalojë të shtënat mbi civilët dhe bombardimin e qyteteve, duke shtuar se “ky do të ishte një mesazh më i mirë, sesa ai që dëgjojmë nga z. Schröder tani”.

Schröder është përballur me një goditje të fortë për lidhjet e tij të vazhdueshme me Rusinë. Parlamenti gjerman në maj i hoqi Schröder-it disa nga pagesat e tij si ish-kancelar, duke përfshirë hapësirën e zyrës dhe stafin e tij. Ai gjithashtu përballet me kritika të ashpra nga shokët socialdemokratë dhe një komitet partie do të vendosë për përjashtimin e tij të mundshëm nga partia të hënën.