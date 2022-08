Rritet tensioni në Tajvan/ Shihni imazhet ushtarake të Kinës me zjarr të drejtpërdrejtë rreth ishullit

Stërvitjet në shkallë të gjerë nga forcat e armatosura kineze rreth Tajvanit filluan në disa orientime, si hakmarrje për vizitën e Nancy Pelosit në Taipei në fillim të kësaj jave, të cilën Pekini e mori si një fyerje dhe provokim të rëndë. “Rekrutët po fillojnë”, tha transmetuesi shtetëror kinez CCTV përmes Weibo, ekuivalenti kinez i Twitter, dhe do të vazhdojë deri të dielën në mesditë. Gjatë kësaj periudhe, “anijet dhe avionët” nuk do të lejohen të hyjnë në fushat ku do të zhvillohen stërvitjet me zjarr të vërtetë, shtoi ai.









Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit thotë se Kina ka gjuajtur ‘shumë’ raketa balistike Dongfeng në ujërat verilindore dhe jugperëndimore të Tajvanit nga ora 13:56.

Gazeta shtetërore e Kinës Global Times publikoi një video që supozohet se tregon lëshimin e raketave kineze më herët sot, duke synuar ujërat përreth Tajvanit. Autenticiteti i videos nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur.

WATCH: PLA Eastern Theater Command Rocket Force launched conventional missiles to designated waters in the east of the island of Taiwan on Thu pic.twitter.com/WpFURLeN8X — Global Times (@globaltimesnews) August 4, 2022

Ushtria Çlirimtare Popullore e Kinës tha se kishte përfunduar lëshimet e raketave konvencionale dhe shtoi se kontrollet në zonat ku ishin lëshuar tani ishin hequr.

Më herët, Agence France-Presse kishte publikuar një video që regjistronte lëshimin e raketave në ngushticën e Tajvanit:

A stone’s throw from Taiwan, Chinese beachgoers aren’t worried about war. “A war? No, I don’t care,” a young man tells @AFP as he takes a stroll. “As residents of Fujian, we’re used to tensions in the Taiwan Strait. We’ve lived with them for decades” https://t.co/gU9Xy2xJWo pic.twitter.com/spBanE5P7y — AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

Videot e postuara nga gazetarë dhe qytetarë në rrjetet sociale tregojnë raketa që lëshohen nga Kina në drejtim të Tajvanit.

Artillery launched from Pingtan Island, Fujian, less than 80 miles from Taiwan. A small show of strength in the massive military offensive China launched today that has Taiwan surrounded by warships, tracking fighter jets and monitoring for missile launches. pic.twitter.com/3KKiWiT5yK — Debi Edward (@debiedwarditv) August 4, 2022

Gazetarët e AFP-së në ishullin Pingtan të Kinës regjistruan disa raketa duke u lëshuar duke lënë gjurmë tymi të bardhë dhe duke dëgjuar goditje të forta.

Një zyrtar tajvanez, i cili foli me The Guardian në kushte anonimiteti, tha se rreth 10 anije kineze kaluan shkurtimisht vijën jozyrtare që ndan ujërat territoriale të Kinës nga ato të Tajvanit, përpara se të “përzënë” përfundimisht nga anijet e Marinës së ishullit.

Stërvitjet ajrore dhe detare kineze që filluan sot janë më të mëdhatë e mbajtura ndonjëherë rreth ishullit, i cili ka qeverinë e vet, por që Pekini e konsideron një provincë të shkëputur, të destinuar për t’u ribashkuar me kontinentin, me forcë nëse është e nevojshme.

Forcat e armatosura të Tajvanit njoftuan sot se po “përgatiten për luftë pa kërkuar luftë”. “Ministria e Mbrojtjes Kombëtare thekson se do t’i përmbahet parimit të përgatitjes për luftë pa kërkuar luftë”, tha ai në një deklaratë. Ai shpjegoi se do t’i përgjigjej në mënyrë të duhur veprimeve të “armikut” në ngushticën e Tajvanit.

Shikoni videot dhe fotot më poshtë të helikopterëve kinezë që fluturojnë nga ishulli Pingtan përpara fillimit të manovrave kineze:

WATCH: Chinese military helicopters flew over Pingtan island in Fujian province on Thursday, one of mainland #China ‘s closest points to #Taiwan. pic.twitter.com/P9Vu7oM3Ng — BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 4, 2022

“Bllokada” e ishullit

“Nëse forcat tajvaneze bien qëllimisht në kontakt (s.p.m. me ushtrinë kineze) dhe madje qëllojnë një pushkë gabimisht, (ushtaria kineze) do të hakmerret fuqishëm dhe do të jetë në anën e Tajvanit”, i cili do të mbajë përgjegjësinë dhe “Vuaj të gjitha pasojat,” i tha AFP një burim i afërt me ushtrinë kineze në kushte anonimiteti.

Autoritetet e ishullit denoncuan manovrat, duke gjykuar se ato kërcënojnë sigurinë e Azisë Lindore. “Disa nga rrethet e shkollave të mesme të Kinës po shkelin (…) ujërat territoriale të Tajvanit”, tha Sun Li-fang, një zëdhënës i ministrisë së mbrojtjes së Tajvanit, duke e quajtur veprimin “absurd” të Kinës “duke sfiduar rendin ndërkombëtar”.

Ushtarakët janë të vendosur në gjashtë zona rreth Tajvanit, përgjatë rrugëve të ngarkuara të tregtisë detare.

Shikoni një hartë me këto zona:

#UPDATE China insisted Wednesday its military exercises around the Taiwan Strait were “necessary and just” in the wake of US House Speaker Nancy Pelosi’s visit to the self-ruled island. pic.twitter.com/4mRdRILffa — AFP News Agency (@AFP) August 3, 2022

Ministria tha se ushtria e Tajvanit lëshoi ​​një flakë zjarri gjatë natës së mërkurës deri të enjten për të larguar një UAV që fluturonte mbi ishullin Kinmen, vetëm 10 kilometra nga qyteti Xiamen i Kinës kontinentale. Ai nuk specifikoi se për çfarë lloj UAV ishte, apo nga vinte.

Stërvitjet kanë për qëllim simulimin e një “bllokimi” të ishullit dhe përfshijnë “sulme kundër objektivave në det, sulme kundër objektivave në tokë dhe kontrollin e hapësirës ajrore”, përmblodhi agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua.

Edhe pse skenari i pushtimit në Tajvan prej 23 milionë banorësh u konsiderua e pamundur të bëhej realitet, shanset u rritën pas zgjedhjes së presidentit aktual Tsai Ing-wen në 2016. Zonja Tsai i përket një fraksioni që favorizon një deklaratë formale të pavarësisë dhe, ndryshe nga qeveria e mëparshme, refuzon të pranojë qëndrimin se ishulli dhe kontinenti i përkasin “një Kine”.

Zgjedhja e Kinës është e papërgjegjshme, thotë këshilltari i Bidenit për sigurinë

Vendimi i Kinës për të mbajtur ushtrinë në shenjë hakmarrjeje për vizitën e Pelosit nuk tregon “përgjegjësi” pasi situata mund të përshkallëzohet, paralajmëroi të mërkurën këshilltari i sigurisë kombëtare i Joe Biden Sullivan. “Kur një ushtri kryen një sërë aktivitetesh, duke përfshirë (…) testet e raketave dhe rekrutët me zjarr të drejtpërdrejtë (…) potenciali për një incident është real”, tha zoti Sullivan gjatë një interviste me radion publike NPR. ” Ne mendojmë se ajo që po bën Kina nuk është përgjegjëse”, vazhdoi këshilltari për sigurinë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë.

Sullivan i bëri thirrje Kinës që “të veprojë në një mënyrë të përgjegjshme dhe të shmangë çdo lloj përshkallëzimi që mund të çojë në llogaritje të gabuara në valët ajrore ose në dete”. Rekrutët “rrisin tensionet në ngushticën [Tajvanit],” këmbënguli ai.

I led a Congressional delegation to Taiwan to make crystal clear that America stands with the people of Taiwan – and all those committed to Democracy and human rights. Check out this video of our historic visit to Taipei. pic.twitter.com/TON6zB3x4s — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

Nancy Pelosi, e cila u largua nga ishulli të mërkurën, ishte zyrtarja më e lartë amerikane që vizitoi Taipein në 25 vjet. Duke pohuar se shkoi “paqësisht” në rajon si “mik”, kryetarja 82-vjeçare e Dhomës së Përfaqësuesve deklaroi gjithashtu se SHBA nuk do të braktiste Tajvanin, i cili ka qeverinë e vet të zgjedhur në mënyrë demokratike dhe jeton nën kushtet e vazhdueshme. kërcënimi i pushtimit nga ushtria kineze.

“Kina nuk mund të parandalojë liderët e huaj që duan të udhëtojnë në Tajvan”, tha ajo pasi përfundoi vizitën e saj në ishullin vetëqeverisës.

Shfaqja e forcës

Ndërsa Pelosi zbarkoi në Taipei të martën mbrëma, Ushtria Çlirimtare Popullore njoftoi planet për të stërvitje të gjera të përbashkëta ajrore dhe detare dhe ushtrime me zjarr të drejtpërdrejtë me rreze të gjatë në gjashtë zona kryesore rreth Tajvanit, që përfshijnë ujërat territoriale të vendit dhe hapësirën ajrore pranë Kaohsiung dhe Keelung, portet e tij më të mëdha dhe të treta më të mëdha. Stërvitjet që filluan sot do të mbahen në një seri fushash rreth Tajvanit – në disa raste edhe 20 kilometra nga brigjet e tij – dhe do të zgjasin deri në mesditë të së dielës.

Në të njëjtën kohë, autoritetet tajvaneze njoftuan se dje 27 avionë të tjerë ushtarakë kinezë, krahasuar me 21 të një dite më parë, ndërhynë në zonën e identifikimit të mbrojtjes ajrore (ose ADIZ, nga akronimi i termit zona e identifikimit të mbrojtjes ajrore në anglisht), e cila është, megjithatë, shumë më e gjerë se hapësira ajrore e ishullit.

Kina tha dje se rekrutët ushtarak pranë Tajvanit janë “të nevojshme dhe të ligjshme ” pas vizitës së Pelosit në ishull. Stërvitjet, të cilat do të mbahen deri në 20 kilometra nga bregu i Tajvanit, “janë një masë e nevojshme dhe ligjore për t’iu përgjigjur sfidave serioze të disa politikanëve amerikanë dhe separatistëve tajvanezë “, u tha gazetarëve, Hua Chunying , zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Ata do të na lejojnë të “mbrojtim me vendosmëri sovranitetin tonë kombëtar dhe integritetin territorial”, vazhdoi ajo, duke thënë se “Shtetet e Bashkuara janë provokatori dhe Kina është viktima. Kina është në një gjendje mbrojtjeje legjitime”.

Forcat e armatosura të Tajvanit thanë se janë “të vendosura të mbështesin sovranitetin, lirinë dhe demokracinë e ishullit”, një deklaratë e publikuar së bashku me një video të manovrimit të avionëve luftarakë, nëndetëseve, helikopterëve sulmues dhe anijeve luftarake.

ASEAN: Situata në ishull mund të çojë në “konflikte të hapura”

Situata në Tajvan mund të çojë në “konflikte të hapura”, paralajmëruan sot ministrat e jashtëm të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore ( ASEAN ), të cilët u takuan në Phnom Penh, duke shprehur “Shqetësim” në lidhje me stërvitjet ushtarake në shkallë të gjerë që ushtria e Kinës ka njoftuar se do të mbahen rreth ishullit.

“ASEAN është i shqetësuar për paqëndrueshmërinë ndërkombëtare dhe rajonale, veçanërisht zhvillimet e fundit në rajon (…) të cilat mund të çojnë në llogaritje të gabuara, konflikte serioze, konflikte të hapura, me pasoja të paparashikueshme për fuqitë e mëdha”, theksojnë drejtuesit e diplomacisë së Lidhjes në deklaratën e përbashkët që bënë publike.

Kamboxhia, vendi që aktualisht mban presidencën e radhës të ASEAN-it, u bëri thirrje të gjitha palëve të zgjedhin një de-përshkallëzimin e tensioneve.

Minister Wu accompanied @iingwen as she awarded @SpeakerPelosi a state honor for supporting our country. He then joined the president & congressional delegation in a celebration of freedom & democracy at #Taipei Guest House. #Taiwan–#US ties are rock solid & built to last! pic.twitter.com/9uGQjRbPzZ — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) (@MOFA_Taiwan) August 3, 2022

BE dënon rekrutët “agresiv”

Kreu i diplomacisë së Bashkimit Europian, Josep Borrell, dënoi sot “aktivitetin agresiv” të Kinës në ngushticën e Tajvanit, duke gjykuar se nuk ka “asnjë justifikim” për këtë dhe duke e cilësuar si “pretekst”. ” nga pala e Pekinit vizita e Nancy Pelosit në Taipei.

“Është normale dhe e zakonshme që parlamentarët e vendeve tona të udhëtojnë jashtë vendit”, shtoi zoti Borrell përmes Twitter nga Phnom Penh, në margjinat e takimit të ministrave të jashtëm të ASEAN-it.