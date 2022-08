“Shqiptari më mësoi të vidhja kioskat”/ Dikur hajdute sot influencuese, rrëfehet vajza greke për bëmat e saj më grupet kriminale (VIDEO)

Super Kiki ka dhënë një intervistë të plotë për Konilo Talks dhe ndër të tjera ka zbuluar momente nga koha e kaluar në burg dhe Kethea, ndërsa ka përshkruar vjedhjet që ka bërë kur ishte ende e mitur.









“E kuptova se ajo që po bëja ishte e gabuar shpejt. E kuptova në më pak se pesë muaj. Nuk e kuptova për gjithçka. Mendova se disa njerëz e bëjnë këtë dhe disa njerëz jo sepse kështu jam rritur. Nuk kuptova asgjë. Djemtë me të cilët ishim e dinin. Ishte një organizatë kriminale në të cilën u bëra pjesë. Ne bëmë gjithçka përveç vrasjes. Grabitëm kioska dhe pika karburanti. Ajo ishte më e mira ime. Nuk kam veshur geta, me duar. Nëse do të hapej, do të hyja”, tha Super Kiki.

Më pas është rrëfyer një tjetër ngjarje, kur ajo dhe miqtë e saj kanë vjedhur një makinë dhe kanë hyrë në tavernën ku punonte nëna e saj. Pastaj morën mish të grirë, takëm, pije joalkoolike dhe pourbois të kamarierit. “Ne ishim fëmijë, kishim humbur durimin. Mendoni se kjo akuzë shkoi në gjykatë. Nuk po kërkonim paratë e drogës, ato ishin aty. E kishim për hobi”, tha ajo në mënyrë karakteristike.

Gjithashtu, Super Kiki ka përmendur se një shqiptar e ka bërë të vjedhë një kioskë. Ajo ishte vetëm 11 vjeçe, merrte revista me dhurata por nuk prekte kasën apo kartelat. Më pas ai i kërkoi me këmbëngulje paratë. “Më kapi nga këmbët, më tundi derisa ranë paratë dhe gjeti diçka që kisha fshehur. Filloi të vraponte me furi nëpër rrugët e ngushta. Ai po bërtiste. Pas shumë e shumë vitesh isha në Metagogon dhe e pashë. U gëzova që pashë dikë të njohur, por ai as që më përshëndeti, po kujtonte gjithçka që ndodhi”.

Shikoni fragmentin përkatës nga intervista në orën 30.58’: