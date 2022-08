Tifozët e Shkëndijës dhurojnë spektakël, stadiumi suedez “pushtohet” nga simbolet kuqezi (FOTO)

Shkëndija mori një barazim 1-1 ndaj AIK, në sfidën e parë të turit të 3-të të Conference League. Sfida e luajtur në Suedi dhuroi emocione, por në fund nuk pati fitues.









Në shkallët e stadiumit të Friends Arena nuk munguan simbolet kuqezi. Në Solna ishin të pranishëm disa tifozë të Shkëndijës, të cilët nuk hezituan të mbanin në duart flamuj shqiptarë.

Ndeshja e kthimit do të luhet pas një jave dhe me siguri edhe në aktin e kthimit, lojtari i 12-të i skuadrës së Shaqirit do të dhurojë spektakël.