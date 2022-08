Wanda Nara divorcohet nga Mauro Icardi: “Nuk mund të duroj më”

Këtë herë nuk janë as thashetheme, as spekulime, as supozime, është fakt. Wanda Nara ndahet nga futbollisti argjentinas Mauro Icardi dhe kërkon divorc.









Orët e fundit në internet po bën xhiron e një dokumenti audio në të cilin dëgjohet Nara teksa i thotë punonjëses së saj se është duke përgatitur letrat e divorcit.

“Carmen erdha në Argjentinë sepse po divorcohem nga Mauro”, dëgjohet Wanda duke thënë në një audio që i dërgoi Carmen, duke punuar në shtëpinë e saj në Itali.

Në audion e zbuluar, Carmen dhe Wanda flasin për divorcin e tyre të ardhshëm: “Do të qëndroj edhe disa ditë dhe më pas do të kthehem. Unë do të bëj kërkesë për divorc sepse nuk mund të duroj më”.

Në këtë mënyrë u vërtetuan thashethemet që qarkullonin prej ditësh. Në të vërtetë, çifti është ndarë dhe kanë vendosur të hedhin hapin e fundit.

Gjithçka tregon se kriza nuk është kapërcyer dhe çifti që kanë pasur dy vajza së bashku është në një ndarje përfundimtare.

Tradhtia dhe falja e Icardit

Dridhjet në lidhjen e çiftit filluan tetorin e kaluar kur Nara zbuloi se i shoqi e kishte tradhtuar. Mirëpo, aktorja dhe modelja e fali pasi vendosi mbi gjithçka të mirën e familjes së saj.

Madje, ai me një postim në rrjetet sociale është kujdesur që t’i dërgojë një mesazh të qartë “gurit të skandalit”, China Suarez .

“Unë kujdesem për familjen time, njerëzit janë jeta”, ka shkruar ajo në llogarinë e saj, në të cilën… ia ka kthyer emrin Icardi, pranë të atit.

“Duhet të takohemi për një moment”

Në të njëjtën kohë dolën në dritë mesazhet e Mauro Icardit me modelen 29-vjeçare, China Suarez, e cila i kërkonte të bënte seks, me Wanda Narën duke i zbuluar dhe duke u zemëruar.

“Një ditë unë dhe ti duhet të dalim dhe të bëjmë seks. Diku ku nuk do të të njohin hahaha”, ka shkruar Suarez, të cilin Icardi e kishte ndarë si CS në kontaktet e tij.

Hakmarrja e Wandës

Çifti vazhdoi të preokuponte mediat me jetën e tyre personale. Në mars të vitit 2022 ku gjithçka dukej se ishte sërish bashkë në dashuri, disa raportime erdhën nga Argjentina dhe i vunë “zjarrin”.

Sipas tyre, Wanda Nara duket se ka marrë hak dhe në një udhëtim në vendin e saj në dhjetor është afruar shumë me një prej truprojave të saj. Megjithatë, ajo e mohon kategorikisht.

Përmes storjes së saj në Instagram, ajo është përgjigjur dhe ka theksuar se të gjitha këto janë gënjeshtra dhe se nuk kishte se si ta bënte një gjë të tillë, pasi funksionon ndryshe.

Ajo shkroi: “Ata flasin për hakmarrje, për një skandal të tmerrshëm, thonë se kam mashtruar Mauron, se kam joshur truprojën time, se e kam pritur me rrobën time… Wshtë e panevojshme të thuhet se gjithçka është më shumë se gënjeshtra. Mungesa ekstreme e respektit nuk pushon kurrë të më mahnitë. Unë nuk jam ai lloj personi, nuk jam ai lloj gruaje. Unë kurrë nuk kam bërë diçka të tillë. Unë veproj ndryshe, sepse jam ndryshe”.

