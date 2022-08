Yuri Geller paralajmëron Putinin: Me fuqinë e mendjes sime do t’ju parandaloj nga një sulm bërthamor

Yuri Geller paralajmëron Vladimir Putinin përmes llogarisë së tij në Twitter, në rast se i pari vendos të nisë një sulm bërthamor kundër ndonjë vendi. Spiritualisti dhe magjistari britaniko-izraelit publikoi një letër për presidentin rus me titull “ky është një paralajmërim për Vladimir Putin” , ku ndër të tjera thuhej se ai do të përdorë “çdo grimcë të fundit të fuqisë së tij të mendjes” për ta parandaluar atë të lëshojë veçanërisht nëse ka për qëllim Skocinë.









Geller i cili u bë i famshëm për lugët e tij mbresëlënëse po përpiqet gjithashtu të inkurajojë njerëzit në mediat sociale që të marrin pesë sekonda nga dita e tyre për të vizualizuar një fushë rrezatuese, energjike, si një mburojë verbuese dhe e artë në qiell.

Geller pretendoi se kjo do të shmangte kokat bërthamore të vendosura nga Kremlini dhe do t’i kthente ato për të shkatërruar Rusinë.

“Nëse përdorni armë bërthamore, planet tuaja dhe raketat tuaja do të dështojnë! Unë do të përdor çdo inç të fundit të fuqisë time të trurit për të parandaluar që ju të goditeni me bërthamë! Ftoj të gjithë njerëzit e mrekullueshëm, paqedashës të botës të bashkohen me mua”, tha ai në letrën e hapur.