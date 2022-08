Ndizen tensionet në Gaza, organizata palestineze “Xhihadi Islamik” lëshoi mbi 60 raketa raketa drejt Izraelit (VIDEO)

Disa raketat u hodhën drejt Izraelit të premten në mbrëmje pasi forcat e armatosura izraelite goditën disa objektiva në Gaza.

Sirena të shumta u dëgjuan ndërsa më shumë se 60 raketa u lancuan drejt Yavne, Be’er Yaakov, Ashdod, por u kapën nga Iron Dome.

We targeted it before they could—and the rocket launch failed. pic.twitter.com/Nk0VVKhqeY

This Islamic Jihad rocket launcher in Gaza was ready to fire toward Israeli civilians.

Gama e synimeve u zgjerua shpejt pasi raketat u hodhën drejt Rishon Lezion, Bat Yam dhe Holon, raporton jerusalempost.

Autoritetet izraelite nuk kanë raportuar për viktima. Përgjegjësinë për sulmet e mori “Xhihadi Islamik”.

Kujtojmë se forcat izraelite kanë bombarduar disa caqe palestineze në Rripin e Gazës duke vrarë 15 persona, ku mesin e tyre ishte edhe komandanti i Xhihadit Islamik Palestinez, Taisir al-Jabari.

Izraeli dhe Hamasi, i cili sundon Rripin e Gazës, kanë hyrë në luftë katër herë dhe përleshje më të vogla kanë shpërthyer disa herë në 15 vitet e fundit që kur Hamasi mori pushtetin nga forcat besnike të rivalit, Fatahut më të moderuar.

JUST IN: Open Escalation between #Israel and Gaza following Israel’s assassination of Islamic Jihad leader today, followed now by barrages of rockets fired from Gaza. Israel has called up 25,000 reservists: pic.twitter.com/KdQfMqd72F

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 5, 2022