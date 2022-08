Përplasja e tmerrshme/ Humbi kontrollin e mjetit dhe kaloi në korsinë e kundërt, kamioni ‘fundos’ 29-vjeçarin shqiptar

Ka ndërruar jetë menjëherë në aksidentin e tmerrshëm shqiptari Klajdi Tahirit. Klajdi, 29-vjeçari që humbi jetën mëngjesin e së enjtes në Sp11, në unazën që të çon nga Desenzano në Sirmione dhe Peschiera, në kufirin midis Rivoltella dhe San Martino po udhëtonte drejt Veronës kur rreth orës 7.30, ndoshta në tentativë për të kapërcyer (hetimet në vazhdim) ka pushtuar korsinë e kundërt teksa kalonte një kamion artikuluar për transportin e jashtëzakonshëm të rrotullave të çelikut të mbështjellë.









Aksidenti

Shoferi i kamionit – një 45-vjeçar me origjinë rumune – bëri gjithçka për të shmangur goditjen, duke u përpjekur të devijojë djathtas, por pa sukses, për shkak të bordurave të betonit të karburantit aty pranë: Tahiri drejtonte një Mercedes Vito, prej të cilave ka mbetur vetëm një lëmsh ​​fletësh metalike të mbetura. Ai ka gjetur vdekjen e menjëhershme, siç është përmendur nga zjarrfikësit dhe punonjësit e shëndetësisë nuk kanë mundur të mos konstatojnë vdekjen e tij. Në vendngjarje mjekët, infermierja, autoambulanca e Kryqit të Kuq, zjarrfikësja e komandës krahinore.

Kush ishte viktima

Trupi i Klajdi Tahirit është transferuar në morgun e spitalit: në orët në vijim pritet varrimi. I lindur në vitin 1993, ai kishte mbushur 29 vjeç më 7 mars: me origjinë nga Elbasani, ai kishte jetuar për një jetë të tërë në Villanuova sul Clisi me familjen e tij. Kishte studiuar në Cfp Zanardelli, tani punonte (vetëm, me një firmë individuale) në sektorin e ndërtimit dhe më saktë për montimin e mobilieve, orendive, tavaneve false dhe mureve të lëvizshme.

Ai ishte një admirues i madh i muzikës: iu përkushtua djing-ut dhe gjithashtu si producent, i njohur si TK. Vajtojnë prindërit Dallandyshe dhe Ruzhdi, vëllezërit Artur dhe Elton, partnerja Melisa.