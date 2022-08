Shpopullimi, ekspertja kroate: Shqipëria probleme me fuqinë punëtore në 10 vitet e ardhshme!

Demografja kroate Monika Komusanac ka deklaruar për median vendase “Factor” se Ballkani do të vazhdojë të zbrazet, numri i popullsisë do të ulet dhe në disa vende do të ketë mungesë të fuqisë punëtore.

Ajo u shpreh se vendet e Ballkanit tashmë karakterizohen nga një përbërje e moshave e pafavorshme dhe popullsi në plakje. Komusanaç shpjegon se numri mesatar i të rinjve deri në 14 vjeç në vendet e Ballkanit është rreth 16 për qind, ndërsa numrin mesatar i popullsisë mbi 60 vjeç është gati 25 për qind.

Sipas saj, niveli i rënies demografike në Ballkan është i tillë, që nuk ka gjasa të pritet që në të ardhmen të ketë një rritje pozitive.

Në kushte normale të zhvillimit të popullsisë, periudha prej 5 deri në 10 vjet është relativisht e shkurtër për ndryshime të rëndësishme demografike, por kur popullsitë e vogla (si ato kryesisht në Ballkan, me përjashtim të Rumanisë dhe Greqisë) arrijnë një nivel të dukshëm shpopullimi, duhet pritur që të gjitha proceset e mëpasshme të jenë më të shpejta.

“Në dekadën e ardhshme, mund të presim një ndikim demografik të shtuar në sistemet pensionale, sociale, të punës, shëndetësore, arsimore dhe të tjera, përkatësisht ekskluzivisht si një faktor kufizues në zhvillimin e përgjithshëm të kësaj fushe.

Me fjalë të tjera, proceset dominuese demografike në Ballkan reflektojnë negativisht në zhvillimin hapësinor të mjediseve rajonale dhe lokale në kontekstin e zhdukjes së vendbanimeve më të vogla dhe zbrazjes së hapësirës, reduktimit të potencialit të pjellorisë (biologjik) dhe ekonomik (punës), plakja e kontingjenteve të pjesshme etj, gjë që redukton ndjeshëm perspektivat për rimëkëmbjen demografike nga popullsia rezidente.

Rënia e numrit, plakja dhe mungesa e fuqisë punëtore janë vetëm një nga sfidat bashkëkohore demografike me të cilat përballen të gjitha vendet evropiane pavarësisht nga niveli i zhvillimit të tyre.

Madhësia e kontigjentit të personave të aftë për punë (nga 15 në 64 vjeç) në Ballkan do të ulet me rreth 2.6 milionë (rreth 7 për qind) deri në vitin 2032 dhe Serbia, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina dhe Shqipëria do të kenë problemin më të madh me fuqinë punëtore.

Kështu, në 10 vitet e ardhshme, numri i njerëzve të aftë për punë në Serbi do të ulet me rreth 441,000 (9,39 për qind), në Kroaci me 240.000 (9,37 për qind), në Shqipëri me 160.000 (8,38 për qind), në Bosnje dhe Hercegovinë për 184.000 (8.53 për qind) etj.

Dinamika e proceseve të sipërpërmendura konfirmohet edhe nga projeksionet e OKB-së për reduktimin e fuqisë totale punëtore me 6.4 milionë punëtorë në Ballkan deri në vitin 2042”, thotë ekspertja.