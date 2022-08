Vrau me skaf 7-vjeçaren, shtyhet seanca për masën e sigurisë për policin

Ish-shefi i Komisariatit të Himarës Arjan Tase, i cili duke dhënë shfaqje ne bregun e plazhit të Potamit vrau me skaf një vajzë 7-vjeçare, pritet të dalë sot para gjykatës për t’u njohur me masën e sigurisë.









Tase pritej të dilte para gjykatës mëngjesin e sotëm, por dhënia e masës së sigurisë për të është shtyrë në orën 11:15.

Prokuroria e Vlorës pritet të ashpërsojë akuzën që do të rëndojë ndaj Arjan Tases. Fillimisht AMP ngriti akuzën e “vrasjes nga pakujdesia” gjë që mund të dënohet edhe me gjobë, ndërsa prokuroria pritet që mbi Tasen të ngrejë akuzën e “vrasjes me dashje”.