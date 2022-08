‘Marilyn Monroe ndoshta do të jetonte nëse babai i saj nuk do ta kishte mohuar’, thotë mbesa e saj

60 vjet më parë, në gusht 1962, Marilyn Monroe u gjet e vdekur në dhomën e saj të gjumit, pasi kishte marrë një dozë të madhe pilulash.

Jeta e saj e trazuar nuk ishte e panjohur për mediat. Si varësia ndaj substancave, ashtu edhe beteja e saj me depresionin e lodhën atë mendërisht dhe fizikisht që në moshë shumë të re.

E rrethuar nga shumë njerëz, biondja fatale e Hollivudit është tradhtuar shumë herë nga persona të afërt. Por për një person të veçantë, ajo u zhyt në pikëllim. Arsyeja për babain e saj, njeriun e vetëm që nuk do ta fitonte kurrë. Për vite me radhë u përpoq të mbushte boshllëkun që i la, pa ia dalë. Kjo është arsyeja pse, sipas raporteve të huaja, pak para se të vdiste në moshën 36-vjeçare, Monroe u përpoq dy herë të kontaktonte babain e saj, Charles Stanley Gifford.

Sipas Mirror, një mbesë e Monroe nga ana e babait të saj pretendon se pavarësisht problemeve të rënda të shëndetit mendor, ajo mund të kishte jetuar nëse babai i saj do ta kishte pranuar atë.

EXCLUSIVE: “Her life would have been better if my grandfather had done the right thing” https://t.co/icLPElsxMh

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) August 6, 2022