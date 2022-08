Shenjat më me fat të gushtit

Gushti është këtu dhe ne tashmë kemi filluar të ndjejmë ndikimin e tij. Disa më të pakëndshme dhe të tjera në një shkallë të lehtë. Megjithatë, ka disa që kanë gjëra shumë të bukura për të pritur. Më poshtë janë tre shenjat më me fat të muajit të fundit të verës.









Dashi

Ky muaj ju jep mundësinë të hidhni hapa drejt një të ardhmeje më të sigurt financiare. Sidoqoftë, për të parë rritje reale, do t’ju duhet të identifikoni çdo mendim që ju pengon dhe ju bën të besoni se nuk keni atë që duhet për të lëvizur në mënyrë të pavarur në fushën financiare. Të ardhurat tuaja do të rriten nëse përfitoni nga potenciali dhe talentet tuaja, dhe me lidhjen e Marsit Uran që ende ju ndikon, mund ta bëni këtë lehtësisht.

Binjakët

Më 20 gusht, Marsi kalon në shenjën tuaj, kështu që ju do të ndjeni rritjen e niveleve tuaja të energjisë. Energjia juaj do të jetë po aq e shtuar për pjesën tjetër të muajit. Nivelet e pasionit, vullnetit dhe vendosmërisë gjithashtu do të rriten. Kështu, do të ndiqni më lehtë diçka që dëshironi.

Plus, me treshen e Mërkurit me Plutonin në datën 22, do të ndjeni nevojën për të zbuluar sekretet. Mos hezitoni t’u bëni pyetje të vështira njerëzve të dashur. Vetëm atëherë do të keni akses në informacionin që kërkoni, gjë që do t’ju ndihmojë të zgjidhni disa çështje konfuze në mendjen tuaj.

Akrepi

Ju jeni gati të ripërcaktoni marrëdhëniet tuaja këtë muaj. Nëse jeni vetëm, lërini njerëzit t’ju habisin. Mbani një mendje të hapur dhe mos refuzoni datat e paplanifikuara ose mundësinë e takimeve të rastësishme. Nëse jeni në një lidhje dhe ndiheni të bllokuar, bisedoni me partnerin tuaj dhe shprehni shqetësimet dhe shqetësimet tuaja. Për sa i përket biznesit, mbajini antenat tuaja, sepse diçka ndryshe është shumë afër.