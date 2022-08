Sulmi ndaj policisë në veri të Kosovës, reagon shefi i EULEX: Akt kriminal, do t’i shtojmë patrullimet në atë zonë

Shefi i EULEX-it në Kosovë, Lars-Gunnar Wigemark ka reaguar pas sulmit të sotëm ndaj Policisë së Kosovës në Ujman.

Wigermark ka thënë se këto sulme janë akte kriminale dhe duhet të ndalen menjëherë. Ai po ashtu tha se EULEX-i do t’i shtojë patrullimet në atë zonë.

“Të shtënat e sotme në liqenin e Gazivodës/Ujmanit janë edhe një sulm me armë zjarri ndaj Policisë së Kosovës. Askush nuk u lëndua, por këto sulme jo vetëm që janë të rrezikshme, janë akte kriminale dhe duhet të ndërpriten menjëherë. @EULEXKosovo do të shtojë patrullimet e saj në zone”, shkroi Wigemark.

Today’s shooting at Lake Gazivoda/Ujmani is yet another attack with fire arms on the Kosovo Police. Nobody was injured, but these attacks are not only dangerous, they are criminal acts and need to cease immediately. @EULEXKosovo will increase its patrols in the area.

