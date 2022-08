Zbulohet raporti në Mbretërinë e Bashkuar: 40% e emigrantëve që vijnë me gomone, janë shqiptarë, trafikantët reklamojnë shërbimet e tyre në TikTok

Dyzet për qind e emigrantëve të Channel janë nga Shqipëria paqësore – jo një komb i shkatërruar nga lufta, sipas një raporti sekret të inteligjencës ushtarake, zbulon media britanike Daily Mail.









Gjithsej 1075 shqiptarë kaluan Kanalin me varka të vogla të organizuara nga bandat e kontrabandës gjatë një periudhe gjashtëjavore këtë verë.

Vitin e kaluar gjithsej 757 shqiptarë kaluan Kanalin vitin e kaluar, sipas shifrave të qeverisë.

Bandat shqiptare thuhet se po blejnë varka të mëdha nga fabrikat kineze dhe po i përshtatin ato duke u kërkuar firmave kineze t’i bëjnë ato më të mëdha për të ngjeshur më shumë emigrantë në bord.

Ekspertët besojnë se kalimet po nxiten nga mediat sociale, me kontrabandistët që reklamojnë shërbimet e tyre në TikTok dhe paguajnë deri në 5,500 £ për person.

Një oficer ndërlidhës i policisë shqiptare do të vendoset në Dover për të ndihmuar në trajtimin e problemit në rritje, por raportohet se ka mungesë të përkthyesve shqiptarë për të ndihmuar.

Zbulimi vjen në ditën kur një burrë në një kajak duhej të shpëtohej nga autoritetet britanike dje pasi u përpoq të kalonte kanalin i vetëm.

288 persona të tjerë kaluan Kanalin Anglez të premten, më 5 gusht, duke e çuar numrin total të emigrantëve që arritën në Mbretërinë e Bashkuar këtë javë në 1,372.

Pesë varka të vogla kaluan gjatë periudhës së fundit 24-orëshe, tregojnë shifrat e qeverisë.

Këtu përfshihet një emigrant i cili u shpëtua dje në mëngjes pasi u përpoq të udhëtonte me kajak.

Ai u kap nga oficerët e Forcave Kufitare Britanike rreth orës 9 të mëngjesit, pesë milje nga bregu anglez, raporton GB News .

Në fillim të kësaj jave, një rekord i ri ditor u vendos për 22 pasi 696 persona bënë udhëtimin e rrezikshëm të hënën, sipas shifrave nga Ministria e Mbrojtjes.

Kjo shënoi vetëm herën e dytë këtë vit që më shumë se 600 njerëz mbërritën në Mbretërinë e Bashkuar përmes kalimeve me varka të vogla, me 651 më 13 prill.

Me 696 të hënën, numri i përgjithshëm i njerëzve që kaluan këtë vit u rrit në 17,134.

Hulumtimet e reja tregojnë se në shtatë vitet e fundit, gati gjysmë miliardë paund janë shpenzuar nga qeveria duke u përpjekur të parandalojë emigrantët të kalojnë.

Në total përfshihen shuma të mëdha që i janë dorëzuar qeverisë franceze në një përpjekje për të parandaluar azilkërkuesit e mundshëm që të largohen nga brigjet e tyre.

Shifrat tregojnë se 473 milionë paund janë shpenzuar për një sërë masash sigurie, si dhe për koston fillestare të marrëveshjes së azilit të Priti Patel në Ruanda.

Sekretarja e Brendshme Priti Patel pritet të shpallë së shpejti një paketë të re financimi, duke përfshirë dhjetëra miliona paund për francezët për më shumë patrullime në plazh dhe pajisje vëzhgimi.

Një zëdhënës i qeverisë tha: ‘Rritja e kalimeve të rrezikshme të Kanalit është e papranueshme.

“Jo vetëm që janë një abuzim i hapur i ligjeve tona të imigracionit, por rrezikojnë jetë dhe pengojnë aftësinë tonë për të ndihmuar refugjatët që vijnë në Angli përmes rrugëve të sigurta dhe ligjore.

“Akti i Kombësisë dhe Kufijve do të na mundësojë të godasim abuzimin me sistemin dhe kontrabandistët e këqij të njerëzve, të cilët tani do të jenë subjekt i një dënimi maksimal me burgim të përjetshëm.

“Sipas Partneritetit tonë të ri të Migracionit dhe Zhvillimit Ekonomik me Ruandën, ne po vazhdojmë përgatitjet për të zhvendosur ata që po bëjnë udhëtime të rrezikshme, të panevojshme dhe të paligjshme në Angli, në mënyrë që pretendimet e tyre të merren parasysh dhe të rindërtojnë jetën e tyre”.