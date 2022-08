Berisha: Durrësi noton në ujëra të zeza. Miliona euro për inceneratorët, masakër mjedisore për banorët!

Ish-kryeministri dhe kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka denoncuar të dielën ndotjen mjedisore që ka pësuar Durrësi, duke e bërë përgjegjës kreun e qeverisë, Edi Rama për gjendjen alarmante.









Përmes rrjeteve sociale, Berisha thekson se “Durrësi noton në ujra të zeza, në ‘sezonin turistik më të përsosur’ të Edi Ramës” dhe se shpenzohen “Miliona euro për incineratorët, masakër mjedisore për banorët”.

Denoncimi i Berishës:

Durrësi noton në ujra të zeza, në “sezonin turistik më të përsosur” të Edi Ramës.

Miliona euro për incineratorët, masakër mjedisore për banorët!

Lexoni mesazhin dhe shikoni foton e qytetarit dixhital. sb

Doktor banoreve te Durresit te ri nuk u ndahet masakra mjedisore prej dy dekadash. Ndonese paguhen miliona euro per inceneratoret dhe ne si banore te kesaj zone paguajme dhe takse gjelberimi, ajo ca shteti ofron eshte masakra mjedisore. Keto pamje i perkasin Rruges “Azem Hajdari” ne Durres ku jeta e banoreve kercenohet nga ujerat e zeza te hapuara ne mes te bllokut te banesave. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka nisur punimet por asnje mase per ujrat e zeza, duan ta lene kanalin te hapur pasi po vidhen fondet. Ky eshte sezoni turistik me i persosur i Edi Rames. Me dhjetra banore te zones perballen me semundje kancerogjen.