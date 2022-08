FOTO/ Adoleshenti gjen një arsenal armësh në lumë, familja kishte shkuar të relaksohej në breg

Një familje britanike ishte duke shijuar një fundjavë në park, duke vozitur në lumë kur u tronditën nga zbulimi që bëri një mik 15-vjeçar i fëmijëve të tyre.









Ryan Ball po kalonte kohë me fëmijët e tij kur një mik i ri i familjes rrëshqiti mbi një send metalik teksa luante në bregun e lumit, dhe më pas zbuluan se kishin të bënin me një sasi të madhe armësh zjarri të hedhura në ujë.

Adoleshenti nxorri armët në breg nga River Pool në Catford të Londrës juglindore dhe koleksioni përfshinte një automatik, plus municion.

“Ne ishim në shëtitje me pamje nga lumi ku shkojmë rregullisht me fëmijët tanë, dhe djemtë e mi po luanin me një djalë 15-vjeçar, James, kur ai rrëshqiti mbi atë që dukej se ishte një karikator nga një armë”, tha Ryan për mediat pas zbulimit tronditës.