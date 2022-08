FOTO/ Seks në këmbim të intervistave, dalin fotot nudo të gazetares ruse

Detaje të reja janë zbuluar në lidhje me gazetaren ruse Daria Aslamova, e cila është ndaluar teksa ka tentuar të hyjë në Kosovë.

Virussia, një faqe e cila merret me zbulimin e fakteve kundër shtetit rus, në një postim në Twitter, ka shkruar se kjo gazetare, e cila akuzohet se është edhe spiune ruse, ofronte shërbimeve seksuale në këmbim të intervistave.

“Gazetarja ruse (spiunja) Daria Aslamova korruptoi të intervistuarit e saj me shërbime seksuale. Sot në Kosovë, ajo tregoi se është thjesht një plakë e kohës së Putinit. Në këtë foto, së bashku me kriminelin serb Radovan Karaxhiç, ajo ishte një vajzë e re me shumë energji”, shkroi “Virussia”.

Russian journalist (read spy) #Daria #Aslamova bribed her interviewees with sexual services. Today in Kosovo, she found out that she is just an old lady of Putin’s era. In this picture, together with Serb criminal #Radovan #Karadjic, she was young girl with great energy pic.twitter.com/lLzBvKQSyD

