“Kush e kishte menduar”- Konfirmohet pjesëmarrja, Stresi do të jetë pjesë e koncertit të Noizy-t!

Stresi do të jetë pjesë e koncertit “Alpha Show” që do të organizojë Noizy me 14 Gusht.









Gjatë një interviste pak javë më parë, Noizy nuk e përjashtoi mundësinë e pjesëmarrjes së Stresit, mirëpo së fundmi, është konfirmuar zyrtarisht.

Lajmi është bërë me dije përmes faqes zyrtare të koncertit Alpha Show.

Noizy i ka plotësuar dëshirën reperit, i cili më herët u shpreh se do të donte të ishte pjesë e Alpha-s.

Kujtojmë që në koncert pritet të marrin pjesë shumë emra të huaj dhe shqiptarë.