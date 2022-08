VIDEO/ Barcelona nuk përmbahet në miqësore, triumf me goleadë

Barcelona nuk e ka diskutuar për asnjë çast ndeshjen miqësore me Unam Pumas. Katalanasit fituan 6-0, në sfidën e luajtur në Camp Nou.

Ekipi i drejtuar nga Xavi do tregohej i papërmbajtshëm në pjesën e parë, duke shënuar 4 gola. Në listën e golashënuesve do përfshiheni Leëandoëski, Dembele dhe Pedri (x2).

Pjesa e dytë do ishte edhe më e thjeshtë. Nuk mund të mungonte Aubameyang dhe de Jong.

Meksikanët nuk mund të bënin asgjë, në një 90 minutësh tejet të vështirë për ta.

Kampionati i La Liga për Barcelonën fillon me 13 gusht, me ndeshjen hapëse ndaj modestëve të Vallecanos.

GOAL! Lewandowski opens the score. Pedri with the assist 1-0. pic.twitter.com/3v4sAcRViY

— ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) August 7, 2022