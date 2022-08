Fëmijët e ardhur në protestë me prindërit e tyre janë ulur në shkallët e Kryeministrisë me pankarta në duar, me të cilët kërkojnë drejtësi për 7-vjeçaren e vrarë nga skafi i policit Arian Tase.









“Drejtësi për Jonadën! Shporruni vampirë!”; “Drejtësi maksimale që Jonada të pushojë e qetë”; “Z. kryeministër, kë do të përqafojnë sonte prindërit e Jonadës?”, ishin disa prej pankartave që mbanin në duar fëmijët duke kërkuar drejtësi për moshataren e tyre.