Ish-kancelari gjerman Gerhard Schröder nuk do të përjashtohet nga Social Demokratët (SPD), pavarësisht lidhjeve të tij të biznesit me kompanitë ruse të energjisë dhe lidhjeve personale me presidentin rus Vladimir Putin.









Një komitet i brendshëm arbitrazhi i SPD-së hodhi poshtë të hënën një masë për të dëbuar ish-kancelarin e diskutueshëm, duke thënë se ai “nuk kishte qenë fajtor për shkelje të rregullave të partisë”.

Shtatëmbëdhjetë degë të SPD-së kishin dorëzuar kërkesa për përjashtimin e Schröder-it, duke argumentuar se lidhjet e tij të vazhdueshme me Rusinë i kanë shkaktuar dëme të rënda partisë. Procedurat e përjashtimit u mbajtën para anëtarëve të partisë muajin e kaluar. Vetë Schröder nuk u paraqit dhe nuk dërgoi një avokat. Vendimi i komitetit të arbitrazhit mund të apelohet brenda dy javësh dhe çështja potencialisht mund të ngrihet ende në komitetet eprore të arbitrazhit në SPD.

Përpara seancës, ekspertët dhe anëtarët e partisë vunë në dukje se procedurat e përjashtimit janë ligjërisht shumë të vështira në lidhje me statutet e SPD-së .

Schröder është përballur me goditje të forta për lidhjet e tij të vazhdueshme me Rusinë, të cilat kanë përfshirë vende në bordet e kompanive ruse të energjisë. Parlamenti gjerman në maj i hoqi Schröder-it disa nga pagesat e tij si ish-kancelar, duke përfshirë hapësirën e zyrës dhe stafin e tij.

Që kur filloi pushtimi rus i Ukrainës në shkurt, Schröder është takuar dy herë me Putinin. Pas udhëtimit të tij të fundit në Moskë në korrik, ish-kancelari dha një intervistë të kritikuar gjerësisht, ku përsëri bëri thirrje për negociata me Rusinë, duke zemëruar udhëheqjen e Kievit.

“Unë jam dhe do të qëndroj socialdemokrat”, deklaroi Gerhard Schröder disa javë më parë në lidhje me procedurën. Për momentin, ai duket se ka të drejtë.