Vrasja e Jonadës nga polici në Himarë qytetarët në protestë: Çdo të bëje nëse në vend të saj do të ishte Zaho?

Qytetarët kanë thënë fjalët e tyre në protestën që po organizohet për të kërkuar drejtësi për Jonadën 7-vjeçare që u vra në Potam të Himarës pak ditë më parë.









Çfarë kanë deklaruar qytetarët gjatë protestës së kësaj të hëne:

-Ne jemi vampirët që do të thithim gjakun e pisët që po detyron shqiptarët të mbyten në La Manche për të shpëtuar nga këtu. Mos u largoni sepse arratisja nga Shqipëria nuk ju shpëton. Kudo ku jeni në kafe, plazhe e duke pushuar, apo ju që jua kanë lënë vampirët e regjimit pa para për të pushuar, jemi këtu për të mbrojtur çdo shpirt të pastër, me të cilët do të trazojmë gjumin e këtij regjimi që urren e vret popullin e vet, që ka barriera të mëdha me popullin e vet. Është akti më europian e qytetarët të jepet dorëheqja e të largohen të gjithë sepse ajo ishte një vajzë e pafajshme që u vra nga dora e papërgjegjësisë, e krimit.

-I dua fëmijët me shpirt kudo qofshin anë e mbanë ah sikur ti kisha pranë, dikush vuan nga sëmundja dikush lind i varfëruar por të gjithë do të doja ti lumturoja.

Si u ndjetë ju zoti ministër kur morët vesh për fëmijët tuaj që i vunë prangat në Itali, nëna e djalit tuaj kur iu vunë prangat në Itali u drodhët dhe do të dridheni ku të më shihni.

Po Jonada e vogël që u vra nga një që nuk ishte njeri, por vrastar me dashje apo jo, krimineli është ministri kryeministri ai që udhëheq policinë, përse një njeri i inkriminuar… Ai ishte një njeri që kishte bërë faje shumë herë më parë. Rama ik, të gjithë shqiptarët kudo janë mbroni fëmijët me djersën gjakun e trupin tuaj, sepse me këto banditë nuk ka shpresë. Derisa e drejta të fitojë e do të fitojë patjetër.

-Kemi ardhur këtu ti themi të ikin sepse do ikësh por mos ik me turp. Çdo bëje nëse do pësonte Zaho atë që pësoi Jonida?

Je ti fajtor që miraton gjithçka që kërkojnë armiqtë tanë. Dil ti Edi Rama që nuk meriton të quhesh zotëri, që nuk mbroj shqiptarët. Ti je vrasës i këtij populli, je kriminel e mund të bësh gjithçka për karrige. Kanë qenë njerëz më të fortë se ti e kanë përfunduar në puse e hendeqe. Ky popull kaq i urtë, mungon edhe pak të mbushet kupa. Na i zhduk ato ministra që nuk i shohim dot.