Agjentët e FBI-së bastisin rezidencën e ish-presidentit Donald Trump në Mar-a-Lago në Florida

Eric Trump akuzoi administratën aktuale të Bidenit’, pasi agjentët e FBI-së plaçkitën zyrën e babait të tij gjatë një bastisjeje në shtëpinë e Donald Trump në Mar-a-Lago në Florida të hënën në mëngjes.









Donald Trump tha të hënën se shtëpia në Florida ishte ‘nën rrethim, bastisje dhe e pushtuar nga një grup i madh agjentësh të FBI-së’ – thuhet se u bastis si pjesë e një hetimi nëse ai kishte marrë me vete dokumente të klasifikuara kur u largua nga Shtëpia e Bardhë.

Disa orë më vonë, Eric Trump u shfaq në Hannity ku zbuloi se ishte ai që paralajmëroi babanë e tij për bastisjen dhe tha se zyra e babait të tij ishte plaçkitur, por agjentët nuk gjetën “asgjë në kasafortë”.

Bastisja u tha se ishte e autorizuar nga gjykata dhe FBI u dha agjentëve të Shërbimit Sekret të SHBA-së në Mar-a-Lago një njoftim paraprak dhe ata bashkëpunuan për t’i lënë ata në pronë, raportoi NBC News.

Por Shtëpia e Bardhë e Presidentit Joe Biden nuk kishte asnjë gisht për bastisjen. Zyrtarët e lartë të Shtëpisë së Bardhë mësuan për bastisjen e FBI-së në Mar a Lago në Twitter, raportoi New York Times.

Eric Trump, i cili u pa në Trump Tower të hënën, tha se ishte ai që mori thirrjen për bastisje dhe i tha babait të tij për këtë.

“Unë isha djali që mora telefonatën këtë mëngjes dhe i telefonova babait tim dhe e njoftova se ndodhi, dhe unë isha i përfshirë gjatë gjithë ditës,” i tha ai prezantuesit të Fox News, Sean Hannity. “Mirë se erdhe në politikë në vitet 2020”.

‘Të kesh 30 agjentë të FBI-së — në fakt më shumë se kaq — të zbresin në Mar-a-Lago, të mos e njoftosh absolutisht, e di, të kalosh nëpër porta, të fillosh plaçkitjen e një zyre, të grabitësh një dollap — e di, ata hynë në një kasafortë. Në kasafortë nuk kishte asgjë.’

Ai akuzoi Shtëpinë e Bardhë të Presidentit Joe Biden për këtë ngjarje.

“Kjo nuk erdhi nga një zyrë lokale e FBI-së në terren në Palm Beach, Florida. E dini nga erdhi kjo? Kjo erdhi nga një vend dhe një ndërtesë, dhe ajo është Shtëpia e Bardhë në Uashington, DC Ata duan të sulmojnë një djalë që ata e shohin si kërcënimin e tij më të madh, kërcënimin më të madh të Bidenit”, tha Eric Trump.

Shtëpia e Bardhë e Bidenit nuk kishte asnjë opinion për këtë çështje. Zyrtarët e lartë të Shtëpisë së Bardhë e morën vesh përmes Twitter-it, raportoi New York Times.

Donald Trump u pa gjithashtu duke lënë Trump Tower në Nju Jork të hënën mbrëma, pasi njoftoi se shtëpia e tij në Mar-a-Lago ishte bastisur nga FBI , thuhet si pjesë e një hetimi nëse ish-presidenti kishte marrë dokumente të klasifikuara me vete kur u largua nga Shtëpia e bardhë.

Ai bëri me dorë dhe u drejtoi gishtin e madh të mbledhurve, por nuk komentoi hetimin teksa hipi në fuoristradën e tij, i rrethuar nga agjentë të Shërbimit Sekret.

Trump, në njoftimin e tij dramatik të bastisjes, nuk tha konkretisht se çfarë po kërkonin agjentët federalë, vetëm se shtëpia e tij në Florida ishte ‘nën rrethim, bastisje dhe e pushtuar nga një grup i madh agjentësh të FBI-së.’

“Ata hynë edhe në kasafortën time!” u ankua ish-presidenti.

Por hetimi është fokusuar në materialin që Trump solli me vete në Mar-a-Lago pasi u largua nga Shtëpia e Bardhë, raportoi New York Times, veçanërisht nëse ai ka informacion të klasifikuar në posedimin e tij privat, që do të ishte shkelje e ligjit federal.

Trump mori 15 kuti materiale me vete në janar 2021 pasi u largua nga Uashingtoni DC. Kutitë u kthyen në Arkivin Kombëtar një vit më vonë në janar 2022, por agjentët të hënën po kërkonin të shihnin nëse Trump kishte të dhëna presidenciale shtesë ose ndonjë dokument të klasifikuar pranë tij.

Kërkimi u fokusua në zonën e klubit ku ndodhen zyrat dhe ambientet personale të Trump, raportoi CNN duke vënë në dukje se avokatja personale e Trump, Christinia Bobb ishte e pranishme gjatë kontrollit.

Dhe, gjatë një takimi në Mar-a-Lago në fillim të këtij viti, avokati i Trump u tregoi hetuesve federalë dokumente që po mbaheshin në terren, duke përfshirë disa që ishin shënuar të klasifikuara, vuri në dukje rrjeti.

Lara Trump i tha Fox News: “Shiko, vjehrri im, siç e di kushdo, i pëlqen të ruajë gjëra të tilla si copa gazetash, copëza revistash, fotografi, dokumente që ai kishte çdo autoritet … t’i merrte. nga Shtëpia e Bardhë.’

Ajo e quajti bastisjen një përpjekje për ta lënduar atë pasi “ai do të njoftojë çdo ditë se do të kandidojë për president në 2024”.

Bastisja vjen pasi Donald Trump po shqyrton një tjetër ofertë për presidencën dhe veprimet e tij pas zgjedhjeve të vitit 2020, ku ai u përpoq të zhvlerësonte fitoren e Joe Biden, janë nën hetim nga ligjvënësit në Capitol Hill.

Bastisja filloi të hënën në mëngjes dhe zgjati disa orë. Është shumë e pazakontë që një bastisje federale të bëhet në rezidencën e një ish-komandanti të përgjithshëm.

“Këto janë kohë të errëta për kombin tonë, pasi shtëpia ime e bukur, Mar-A-Lago në Palm Beach, Florida, është aktualisht nën rrethim, bastisje dhe pushtuar nga një grup i madh agjentësh të FBI-së. Asgjë e tillë nuk i ka ndodhur kurrë një presidenti të Shteteve të Bashkuara më parë”, tha Trump në deklaratën tronditëse të lëshuar të hënën mbrëma.

“Pas punës dhe bashkëpunimit me agjencitë përkatëse qeveritare, kjo bastisje e paparalajmëruar në shtëpinë time nuk ishte e nevojshme apo e përshtatshme.”

Trump, në deklaratën e tij të gjatë, e quajti atë ‘sjellje të pahijshme prokuroriale, armatim të Sistemit të Drejtësisë dhe një sulm nga Demokratët e Majtë Radikalë, të cilët dëshpërimisht nuk duan që unë të kandidoj për President në 2024, veçanërisht bazuar në sondazhet e fundit. dhe kush do të bëjë gjithashtu çdo gjë për të ndaluar republikanët dhe konservatorët në zgjedhjet e ardhshme afatmesme.

Departamenti i Drejtësisë nuk do të thoshte nëse Prokurori i Përgjithshëm Merrick Garland e kishte autorizuar personalisht kërkimin, por ka shumë pak gjasa që një bastisje ndaj një ish-presidenti të ndodhte pa i dhënë AG vulën e miratimit.

FBI njoftoi paraprakisht agjentët e Shërbimit Sekret Amerikan në Mar-a-Lago dhe ata bashkëpunuan për t’i lejuar ata të hynin në pronë, raportoi NBC News. Agjentët e Shërbimit Sekret nuk morën pjesë në hetim apo kërkim.

Kjo do të thoshte se FBI-ja nuk duhej të depërtonte në pronë dhe nuk duhet të rrëzonte asnjë derë.

Urdhri i kontrollit nuk sugjeron që kallëzimet penale janë afër ose madje pritet, por duhet të autorizohet nga gjykata.

Garland dhe Departamenti i Drejtësisë së tij janë nën presionin e tyre të madh politik – nga demokratët që duan që ish-presidenti të paditet deri tek republikanët të cilët do të hedhin në erë çdo hetim si politikë të vitit zgjedhor.

Udhëheqësi republikan i Dhomës së Përfaqësuesve, Kevin McCarthy, paralajmëroi Garland për kthimin. Ai u zotua të hetojë bastisjen nëse republikanët fitojnë kontrollin e Dhomës në nëntor, gjë që ata pritet ta bëjnë.

“Prokuror i Përgjithshëm Garland, ruaj dokumentet dhe pastroj kalendarin”, tha ai në një deklaratë të hënën mbrëma.

Në deklaratën e tij, Trump e portretizoi veten si viktimë të forcave qeveritare në hije. Drejtori i FBI-së Christopher Wray u emërua në postin e tij nga presidenti i atëhershëm Trump.

Trump u ankua të hënën se “një sulm i tillë mund të ndodhte vetëm në vendet e shkatërruara të botës së tretë”. Mjerisht, Amerika tani është bërë një nga ato vende, të korruptuar në një nivel të paparë më parë.’

“Ata hynë edhe në kasafortën time! Cili është ndryshimi midis kësaj dhe Watergate, ku operativët hynë në Komitetin Kombëtar Demokrat? Këtu, në të kundërt, demokratët hynë në shtëpinë e Presidentit të 45-të të Shteteve të Bashkuara”, tha ai.

Trump nuk ishte në Mar-a-Lago, klubi dhe rezidenca e tij private, kur ndodhi bastisja. Ish-presidenti ishte në New York City të hënën.

Ai zakonisht e kalon gushtin në klubin e tij të golfit në Bedminister, NJ Fotot e postuara në mediat sociale e tregojnë atë të dielën, duke pozuar me një çift të sapofejuar.

Bastisja besohej të ishte e lidhur me një hetim të DD-së në kutitë e të dhënave që përmbanin informacion të klasifikuar që u dërguan në Mar-a-Lago.

Në shkurt, Administrata Kombëtare e Arkivave dhe Regjistrimeve i kërkoi DD të shqyrtojë nëse ish-presidenti ka shkelur ligjin federal. Ka shumë statute që rregullojnë informacionin e klasifikuar, duke përfshirë një ligj të dënueshëm deri në pesë vjet burg që e bën krim heqjen e të dhënave të tilla dhe mbajtjen e tyre në një vend të paautorizuar.

Zyrtarët e Arkivit Kombëtar gjetën 15 kuti me materiale të Shtëpisë së Bardhë nga rezidenca e Trump në Mar-a-Lago në mes të janarit.

Ndër sendet që Trump duhej të kthente ishin korrespondenca me liderin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un, të cilën Trump e ka përshkruar si ‘letra të bukura’ dhe një letër e shkruar me dorë që ish-presidenti Barack Obama kishte lënë pas në Zyrën Ovale për pasardhësin e tij.

Disa republikanë ishin menjëherë kritikë ndaj bastisjes.

“Përdorimi i pushtetit të qeverisë për të persekutuar kundërshtarët politikë është diçka që e kemi parë shumë herë nga diktaturat marksiste të botës së tretë, por kurrë më parë në Amerikë”, shkroi senatori republikan Marco Rubio nga Florida në Twitter.

Trump këmbënguli, në atë kohë, se transferimi i kutive në Administratën Kombëtare të Arkivave dhe Regjistrimeve ishte bërë ‘hapur dhe me dëshirë’.

“Pas diskutimeve bashkëpunuese dhe respektuese, Administrata Kombëtare e Arkivave dhe Regjistrimeve haptas dhe vullnetarisht organizoi me Presidentin Trump transportin e kutive që përmbanin letra, regjistrime, gazeta, revista dhe artikuj të ndryshëm”, shkroi ai në vetën e tretë.

Ai shtoi: “Disa nga këto informacione një ditë do të shfaqen në Bibliotekën Presidenciale Donald J. Trump për publikun për të parë arritjet e pabesueshme të administratës sime për popullin amerikan.

Në përgjigje të konfiskimit të materialeve, Komiteti i Mbikëqyrjes dhe Reformës së Dhomës së Përfaqësuesve hapi një hetim për heqjen ose shkatërrimin e pahijshëm të dokumenteve të Shtëpisë së Bardhë nga Trump.

“Heqja ose fshehja e të dhënave të qeverisë është një vepër penale e dënueshme deri në tre vjet burg,” vinte në dukje letra e kongresit drejtuar Arkivistit të NARA-s, David Ferriero.

Trump gjithashtu ishte i njohur gjatë presidencës së tij për grisjen e copave të letrës, gjë që është një shkelje e Aktit të të dhënave presidenciale.

Akti i të dhënave presidenciale kërkon që Shtëpia e Bardhë të ruajë të gjitha memorandumet, letrat, emailet dhe letrat që presidenti prek dhe t’i dërgojë ato në Arkivin Kombëtar për ruajtje.

Por Trump kishte zakonin e çuditshëm të griste letrat kur të mbaronte me to – atë që disa ndihmës e quajnë ‘sistemin e tij të dosjeve’ jozyrtare.

Një grup punonjësish në ndërtesën e Zyrës Ekzekutive të Eisenhower ishte përgjegjës për regjistrimin e të dhënave përsëri së bashku.

Fragmente letre të mbledhura nga Zyra Ovale dhe rezidenca private e Shtëpisë së Bardhë u dërguan në zyrën e menaxhimit të dosjeve përballë Shtëpisë së Bardhë për t’u ri-montuar me shirit ngjitës dhe më pas u dërguan në Arkivin Kombëtar për t’u depozituar siç duhet.

Maggie Haberman, një korrespondente e Shtëpisë së Bardhë të New York Times, pohon në librin e saj të ardhshëm mbi presidencën e Trump se Trump do të jepte regjistrime mbretërore.

Të hënën ajo pretendoi se kishte marrë fotografi të shënimeve presidenciale të futura në tualetet e rezidencës nga një ish-zyrtar i Shtëpisë së Bardhë që punonte nën administratën e mëparshme.

Imazhet e publikuara nga Axios të hënën supozohet se tregojnë dy grupe shënimesh në tualete, njëra prej të cilave thuhet se ndodhet në një banjë të Shtëpisë së Bardhë dhe tjetra në një vend të pazbuluar jashtë vendit gjatë një udhëtimi presidencial të huaj – megjithëse dokumentet dukej se të jenë të shkruara me dorë dhe jo dokumente zyrtare.

Një nga letrat e grisura në majë të një pirg në tualet tregon emrat e ligjvënësve të skalitur me të gjitha shkronjat e mëdha me shkronja të zeza.

Dy emra mund të shihen qartë në letër – Rogers dhe Stefanik – edhe pse pjesa tjetër e letrave të grisura janë kryesisht të palexueshme.

Ka të ngjarë që emrat t’i referohen përfaqësuesit republikan Mike Rogers nga Alabama dhe kryetares së konferencës së GOP Elise Stefanik, një mbrojtëse e Trump.

Zëdhënësi i Trump, Taylor Budowich i tha Axios: “Duhet të jeni mjaft të dëshpëruar për të shitur libra nëse fotografitë e letrës në një tualet janë pjesë e planit tuaj promovues”.

“Ka mjaft njerëz të gatshëm të fabrikojnë histori të tilla për të bërë përshtypje klasës së medias – një klasë mediatike që është e gatshme të kandidojë me çdo gjë, për sa kohë që është kundër Trump,” shtoi ai.

Trump është i përfshirë në disa çështje të tjera ligjore, duke përfshirë hetimin e Departamentit të Drejtësisë për përpjekjet për të përmbysur zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 dhe kryengritjen e 6 janarit.

Dhe një prokuror qarku në kontenë Fulton, Gjeorgji po heton nëse Trump dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë kërkuan të ndërhynin në zgjedhjet e atij shteti, të cilat Biden i fitoi.

Trump po hetohet gjithashtu nga hetime të ndryshme penale dhe civile në nivel shtetëror në Nju Jork.