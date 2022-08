Ekzekutimi i Kastriot Reçit, dalin përgjigjet për shenjat e gishtërinjve! (A i përkasin ish oficerit të RENEA-s)

Gjurmët biologjike të gjetura në banesën ku u qëllua me snajper Kastriot Reçi nuk përputhen me atë të efektivit të Renea, Ramel Radës. Laboratori i Policisë së Shtetit ka nxjerr përgjigjën, duke dalë në përfundim se ish oficeri i policisë së RENEA-s Remal Rada nuk ka lidhje me ekzekutimin mafioz të Reçit, ngjarje e ndodhur në janar të vitit 2020.









Radës dhe mikut të tij, Elton Hithi, iu morën kampionët e ADN-së, me kërkesë të Porkurorisë së Lezhës, kërkesë e cila u pranua edhe nga gjykata. Fax News bën me dije se tashmë përgjigjet e laboratorit do administrohen në fashikujt hetimor të vrasjes së bujshme të Kastriot Reçit, i cili u qëllua nga 150 m distance nga kati i 5 i një pallati në kohën, kur sapo u nda nga një e njohura e tij dhe po shkonte drejt lokalit, që ndodhet në qendër të Rrëshenit.