FOTOT/ Moderatorja e njohur shqiptare: Do doja të kaloja një javë me gjithë ish-të dashurit e mi

Liberta Spahiu është një prej moderatoreve më të njohura në trevat shqiptare, shumë e përfolur për jetën e saj.









Atë e kemi parë gjithmonë t’i bëjë pyetjeve të ftuarve, por së fundmi në “Prive Reality”, ishte vetë ajo që u pyet gjatë një loje.

“Me cilin prej ish-ave do mund të kaloje një javë izolimi bashkë?”, ishte pyetja të cilës Liberta duhej t’i përgjigjej.

Moderatorja i habiti të gjithë duke thënë se do e kalonte një javë me të gjithë pasi nuk është ndarë keq.

Madje do donte t’i kishte ende shokë. Ajo zbuloi se i ka ftuar dhe në emision, por nuk i kanë ardhur.

“Unë si unë si Libertë do doja që… ndonjëherë shokët edhe shoqet më thonë je ndarë keq, edhe vetë unë nuk mendoj që jam ndarë keq me ndonjërin prej tyre kam qenë shumë korrekte transparente dhe e drejpërdrejtë që kam thënë “gjeje dikë se unë nuk mundem me këtë gjë.”

Edhe nëse më pyesin unë e kisha kaluar një javë më gjithsecilin prej tyre. Me të gjithë”, tha moderatorja.

Më tej ajo shtoi: “Unë do doja që ish të dashurit e mi t’i kisha shokë. Nuk dua t’i kem armiq. Madje kam tentuar t’i kem në emsion por më kanë ardhur kurrë.”