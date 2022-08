Meta paraqet fakte të reja për inceneratorët: Qeveria ka vënë në dispozicion të skemës pronat publike, i ka lënë peng në banka

Ish-Presidenti Ilir Meta në një konferencë për mediet ka akuzuar kryeministri Edi Rama se ka vënë në dispozicion të skemës së inceneratorëve edhe pronat publike të cilat sipas tij janë lënë peng në banka.









Ai shtoi se kësaj “afere do t’i shkojnë deri në fund”.

Sipas tij, qytetarët kanë parë vetëm majën e ajsbergut lidhur me këtë çështje.

Meta: Sot do të bëjmë publike disa fakte të reja për djegësat. Deri tani jeni njohur vetëm me majën e ajsbergut. Keni parë që njerëz që janë larguar nga kjo jetë, të moshuar që jetojnë në azile figurojnë me firma të falsifikuara dhe kanë xhiruar me miliona euro për llogari të kësaj organizate.

Pamë barinj në Greqi, firmat e cilëve janë falsifikuar, pasi pamë edhe se si fondet e ministrisë së Bujqësisë dhe AZHBR që duhet të shkojnë në mbështetje të bujqësisë, kanë përfunduar në duart e kësaj organizate kriminale. Sot do tregojmë si qeveria shqiptare, me kokën e kësaj afere që është kryeministri Rama ka vënë në dispozicion të kësaj skeme edhe pronat publike të cilat janë lënë peng në banka të ndryshme këtu për paratë që shkojnë përtej detit. Jo vetëm kaq, por edhe më larg.