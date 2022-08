Olivia Newton John/ Zhdukja misterioze e partnerit, i cili “përhumbi” jetën e saj

Olivia Newton-John ka ndërruar jetë në moshën 73-vjeçare, duke humbur betejën me kancerin, por duke lënë gjurmë në film dhe në këngë.

Jeta profesionale e yllit të “Grease” ka qenë po aq e ngarkuar sa edhe ajo personale. Qendrat e vëmendjes së gazetarëve ishin gjithmonë në rrugën e saj, duke kulmuar me zhdukjen misterioze të partnerit të saj, Patrick McDermott, historia që e shënoi më shumë në jetën e saj.

Në vitin 2005, partneri prej 9 vitesh kameraman shkoi për peshkim me një grup prej 22 personash, por nuk u kthye më. Për gati dy dekada, qarkulluan thashetheme se ai fshihej në Meksikë për të shmangur borxhet e tij të shumta. Të tjerë besojnë se McDermott falsifikoi vdekjen e tij dhe tani po jeton me një grua tjetër pranë tij.

Patrick McDermott went on an overnight fishing trip on June 30, 2005 but vanished before the boat returned to shore without anyone on board noticing he was gonehttps://t.co/H3eEzkPEhE

