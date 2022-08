Vetvrasja e 48-vjeçarit në Elbasan/ Reagon Tedi Blushi: Korrupsioni i Edi Ramës po i vret të varfërit! Sëbashku me një grusht njerëzish vetëm po vjedhin papushim

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi ka reaguar lidhur me ngjarjen e rëndë në Elbasan ku 48-vjeçari Fatos Çollaku u vetvra duke varur veten.









Me anë të një postimi në Facebook, Blushi thotë se korrupsioni i kryeministrit Rama po i vret të varfërit.

Sipas tij, Rama sëbashku me një grusht oligarkësh, vetëm po vjedhin papushim në çdo mënyrë që munden.

Postimi i Tedi Blushit:

Korrupsioni i Edi Ramës po i vret të varfërit! Kjo e vërtetë e hidhur fatkeqësisht u dëshmua edhe sot.

Dhjetë vite në pushtet, Edi Rama:

Në vend të shpresës, mbolli dëshpërimin;

Në vend të mirëqenies, solli mjerimin;

Në vend të punësimit, shtoi papunësinë;

Në vend të zhvillimit, nxiti shpopullimin;

Në vend të sigurisë, lartësoi krimin;

Në vend të demokracisë, solli shtypjen dhe nënshtrimin.

Edi Rama me një grusht oligarkësh grabitqarë vetëm vjedhin papushim me çdo mënyrë munden. Vjedhin me djegësat, me PPP, me koncesione, me tendera, me rrugë të florinjta, leje ndërtimi, me ligje speciale, me çmime të larta.

Edi Rama po e kthen Shqipërinë në një kamp varfërie, ku 67% e popullsisë jeton sot me 5.5 dollarë në ditë dhe përballet me presionin e tmerrshëm të mbijetesës.

Të mblidhemi bashkë jo për ta përballuar këtë mjerim, por për të shporrur shkaktarin e saj!