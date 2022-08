Zelenskyy thotë “ne do të kthehemi” në Krime pas shpërthimeve që tronditën bazën ruse

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy deklaroi të martën se lufta me Moskën “filloi me Krimenë dhe duhet të përfundojë me Krimenë”, pas shpërthimeve tronditën në një bazë ajrore ruse në gadishull, duke vrarë një dhe duke plagosur të tjerë.









“Sot, ka shumë vëmendje për temën e Krimesë. Dhe me të drejtë. Sepse Krimea është ukrainase dhe ne kurrë nuk do të heqim dorë nga ajo”, tha Zelenskyy në një video në Telegram. “Kjo luftë ruse kundër Ukrainës dhe kundër gjithë Evropës së lirë filloi me Krimenë dhe duhet të përfundojë me Krimenë – me çlirimin e saj. Sot është e pamundur të thuhet se kur do të ndodhë kjo. Por ne po i shtojmë vazhdimisht komponentët e nevojshëm formulës së çlirimit të Krimesë… e di që do të kthehemi në Krimenë ukrainase”.

Por Zelenskyy nuk adresoi drejtpërdrejt shpërthimet dhe Rusia ka mohuar se ato ishin sulme, në vend të kësaj fajësoi “shkeljet e rregullave të sigurisë nga zjarri” dhe shpërthimin aksidental të municioneve të ruajtura, sipas mediave ruse.

“Vetëm shkeljet e rregullave të sigurisë nga zjarri konsiderohen si shkaku kryesor i shpërthimit të disa municioneve. Nuk ka asnjë shenjë apo provë se kjo është bërë qëllimisht”, ka thënë agjencia ruse e lajmeve TASS, duke cituar një burim në ministrinë e mbrojtjes.

Moska aneksoi Krimenë nga Ukraina në vitin 2014 dhe e përdori atë për të ndihmuar në nisjen e pushtimit në shkallë të plotë të fqinjit të saj në shkurt. Por nëse Ukraina do të godiste bazën, kjo do të shënonte një përshkallëzim të luftës si sulmi i parë i madh i njohur në një vendndodhje ushtarake ruse në Krime.

Nga një këndvështrim strategjik, aeroplanët goditës në një bazë ajrore në Krime do të mbështesin një kundër-ofensivë të rëndësishme të Ukrainës ndaj qytetit jugor të Khersonit, por gjithashtu shtrojnë pyetje se si Rusia do të përgjigjet. Vetëm muajin e kaluar, ish-presidenti Dmitry Medvedev bëri paralajmërime apokaliptike për hakmarrjen ruse nëse Krimea do të sulmohej. Duke u përpjekur të zvogëlojnë ndjenjën e një pengese të madhe të martën, autoritetet ruse mohuan humbjen e ndonjë aeroplani.

Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës vuri në dukje me sarkazëm në Facebook se nuk mund të verifikonte shkakun e shpërthimeve, “por edhe një herë tërheq vëmendjen ndaj rregullave të sigurisë nga zjarri dhe ndalimit të pirjes së duhanit në vende të pacertifikuara”. Ai shtoi: “Nuk mund të përjashtojmë që pushtuesit do të gjejnë ‘rastësisht’ disa ‘shenjë’ karakteristike, ‘kartë vizite’ apo edhe ‘ADN’.

Ai gjithashtu shkroi në Twitter: “Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës dëshiron t’i kujtojë të gjithëve se prania e trupave pushtuese në territorin e Krimesë ukrainase nuk është në përputhje me sezonin e lartë turistik”.