FOTO/ Nëndetësja bërthamore ruse bën alarmon marinën e Britanisë dhe NATO-s, i shkëputet syrit të “avionit spiun” dhe shfaqet në brigjet e Norvegjisë

Ky ishte momenti dramatik kur një nëndetëse bërthamore ruse u pa në brigjet e Norvegjisë pasi u vu në shënjestër nga ‘gjuetari i nëndetëseve’ të RAF britanik, një aeroplan patrullimi Poseidon P-8.









Anija e klasit Akula (peshkaqen) fillimisht u zhyt në ujë ndërsa patrulla ajrore britanike dhe një flotë luftarake detare norvegjeze mbajti gjurmët e lëvizjeve të saj nën valë.

Këto fotografi të jashtëzakonshme janë marrë nga një inxhinier britanik detar që punonte në det të hapur në një projekt energjetik norvegjez.

Ai tha për MailOnline: “Të dielën mbrëma pamë një Poseidon P-8 britanik dhe të hënën pamë të gjitha anijet e marinës së NATO -s dhe vetë nëndetësen në sipërfaqe.

“Ne mund të dëgjonim bisedat e radios midis anijeve dhe aeroplanit dhe padyshim kishte thekse britanike”.

Incidenti është një nga të shumtët në muajt e fundit dhe vëzhguesit ushtarakë kanë vënë re një rritje të mprehtë të numrit të patrullave nënujore të Putinit të nisura në sfondin e përkeqësimit të marrëdhënieve midis kombeve perëndimore dhe Kremlinit që nga pushtimi i Ukrainës.

Fotografi, të cilin nuk e kemi përmendur, tha se kishte përshtypjen se anijet e NATO-s e detyruan nëndetësen ruse të dilte në sipërfaqe, por një ekspert kryesor i kontaktuar nga MailOnline dyshoi për këtë.

Sidharth Kaushal, Studiues (Sea Power) në Institutin Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara (RUSI) konfirmoi se anija ishte një nëndetëse sulmi bërthamor i klasit akula.

Ai tha: “Unë mendoj se ka shumë pak gjasa që të jetë detyruar të dalë në sipërfaqe, pasi ata mund ta bëjnë këtë me të vërtetë vetëm me ngarkesa në thellësi.

“Është një lojë mace dhe miu mes këtyre patrullave të nëndetëseve dhe vendeve ku po kalojnë.

Nëndetëset shpesh udhëtojnë në sipërfaqe pasi është më e sigurt të lundrosh në atë mënyrë. Ky mund të ketë qenë pjesë e Flotës Veriore Ruse gjatë kthimit nga parada e Ditës së Marinës në Shën Petersburg më 31 korrik.

Sidharth Kaushal, Studiues (Sea Power) në Institutin Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara tha: “Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se aktiviteti i nëndetëseve ruse është në nivele që ata nuk i kanë parë që nga Lufta e Ftohtë”.

“Çfarëdo që nëndetësja ruse të bënte atje, qoftë tranzit i thjeshtë apo diçka më klandestine, norvegjezët do të donin ta vinin në hije me ndihmën e aseteve të tjera të NATO-s.

“Anija norvegjeze duket të jetë një fregatë e klasit Fridtjof Nansen e Marinës Mbretërore Norvegjeze e përfshirë në operacionin rreth kësaj nëndetëse.”

Muajin e kaluar, një anije luftarake e Marinës Mbretërore gjurmoi lëvizjet e dy nëndetëseve ruse ndërsa lundronin në Detin e Veriut në një zonë të ngjashme.

Është e mundur që nëndetësja Akula e vërejtur fundjavën e kaluar ishte e njëjta në kthimin e saj nga eventi i Ditëve të Marinës.

Gjuetari britanik i nëndetëseve HMS Portland vuri re nëndetësen me raketa lundrimi Severodvinsk dhe nëndetësen sulmuese të klasit Akula Vepr bënë udhëtimin e tyre nënujor në jug përgjatë bregdetit norvegjez nga Arktiku.

Fregata e tipit 23 i mbuloi nëndetëset ndërsa ato u shfaqën veçmas në Detin e Veriut, në veri-perëndim të Bergenit, Norvegji, më 16 dhe 19 korrik, përpara se forcat e NATO-s dhe ato balltike të merrnin përsipër detyrat ndërsa vazhdonin për në Shën Petersburg për festimet e Ditës së Marinës Ruse. 31 korrik.

Portland dhe helikopteri i saj specialist Merlin – të dy të pajisur me sonarë, sensorë dhe silurët e fundit për operacionet e gjuetisë në nëndetëse – raportuan mbi lëvizjet e anijeve të Flotës Veriore Ruse.

Një nga P8 Poseidon i RAF, gjithashtu ka punuar ngushtë me HMS Portland për të gjuajtur dhe gjurmuar nëndetëset.

Ky operacion erdhi menjëherë pasi HMS Portland mori pjesë në një stërvitje të madhe të gjuetisë së nëndetëseve të NATO-s.

Oficeri komandues i HMS Portland, komandanti Tim Leeder, tha: “Suksesi ynë në operacione shënon kulmin e shumë muajve të trajnimit dhe ushtrimeve të specializuara. Në mënyrë kritike, koheziviteti i aftësive të Marinës Mbretërore, RAF dhe aleatëve tanë siguron që ne jemi të aftë të kryejmë dhe mbajmë këto lloje të operacioneve anti-nëndetëse në Atlantikun e Veriut.

“Është dëshmi e përkushtimit dhe profesionalizmit të marinarëve të mi, krahas atij të aleatëve tanë, që ne jemi në gjendje të kryejmë këtë rol vendimtar strategjik.”

Nëndetëset e klasit Akula, të ndërtuara për herë të parë në vitet 1980 me një ekuipazh prej rreth 80 vetësh, u popullarizuan në filmin hollivudian të vitit 1990 The Hunt for Red Tetor, në të cilin nënkomandanti sovjetik Sean Connery dëshiron të dezertojë me anijen e tij ndërsa dy superfuqitë përpiqen ta gjejnë atë. .

Ministria e Mbrojtjes u kontaktua nga MailOnline për operacionin më të fundit.

Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes tha: “Forcat e Armatosura të Mbretërisë së Bashkuar dhe aleatët e saj gjurmojnë rregullisht anijet ndërsa kalojnë tranzit brenda ujërave ndërkombëtare. Për sa i përket politikës, ne nuk komentojmë asete ose aftësi specifike.