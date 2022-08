Pranga, seksi i ashpër dhe mavijosje/ Legjenda Rayan Giggs lexon mesazhet me të dashurën para gjykatës: Nuk ka pasur kurrë dhunë por…

Gjyqi i Ryan Giggs vazhdoi me interes të lartë të mërkurën në Manchester.









Gjatë ditës së tretë të gjyqit të ish- kapitenit të Manchester United, i cili ndodhet në bankën e të akuzuarve për sulmin e dhunshëm ndaj ish-partneres dhe motrës së saj, folën si Kate Greville ashtu edhe avokati i Giggs.

Ky i fundit ka dhënë edhe informacione për seksin që kanë bërë Ryan dhe Kate dhe ka nxjerrë në pah të gjitha detajet pikante!

Ryan Giggs’ lawyer has accused his former partner of telling “a complete pack of lies” about the cause of her bruising from an alleged assault…claiming it was the result of “rough sex”. Latest from Day 3 of the trial: https://t.co/KLXDmrW8cE — Mirror Football (@MirrorFootball) August 10, 2022

Kate Greville pretendoi para jurisë se ndihej si skllave e Giggs dhe pretendoi se ai e kishte izoluar nga disa njerëz dhe donte të kontrollonte plotësisht jetën e saj!

Ajo gjithashtu vuri në dukje se ishte i mirë për pjesën më të madhe të marrëdhënies së tyre, ndërsa pohoi se shumë gjëra ndryshuan kur ata u transferuan në një shtëpi të re së bashku pak para pandemisë së koronavirusit!

“Nuk ka pasur vazhdimësi të dhunshme. Por ndonjëherë ai ishte i dhunshëm dhe manipulues. Kur Ryan thoshte bëj diçka, unë do ta bëja. Ka pasur ndonjëherë rezistencë, por ai më bëri të ndihesha sikur duhej të bëja atë që thoshte ose kishte pasoja”, u tha 36-vjeçarja para jurisë.

The jury has heard that #RyanGiggs subjected his former partner, 36-year-old PR agent Kate Greville, to a “litany of abuse, both physical and psychological” and revealed a “sinister side” https://t.co/MPQXuFPbUA — NDTV Sports (@Sports_NDTV) August 10, 2022

“Mavijosjet ishin nga seksi i ashpër”

Më pas, avokati i Ryan Giggs mori fjalën dhe përmbysi imazhin që ishte krijuar në gjykatë pas dëshmisë së Kate dhe vërtetoi me mesazhe se mavijosjet në dorën e vajzës nuk ishin nga goditjet por vinin nga seksi i egër.

Chris Dow, avokati i Giggs, dha detaje nga jeta private e çiftit.

Ai tha se Giggs bleu një ndihmë seksuale me kërkesë të Greville dhe e bleu atë nga dyqani Agent Provocateur.

Dialogu i Greville vijon:

“Çfarë është kjo?”

The third day of the #RyanGiggs trial continues as ex-partner claims he ‘headbutted her’ in row after she discovered affair with eight women. Follow the live tweets reported via Manchester Evening News blog below https://t.co/e99q77SKCl — David Challen (@David_Challen) August 10, 2022

Giggs: “Ti më kërkove të jem pak më i ashpër”.

Greville: “Më intrigon. Kur e përdorim këtë?’

Gjykata dëgjon se Giggs i dërgoi asaj një foto të tij në pranga dhe ajo do të vazhdojë dialogun:

Greville: “I mahnitshëm”

Giggs: “Unë ende nuk e kam idenë se për çfarë shërben ajo gjë tjetër.”

Giggs shpjegon përdorimin e artikullit në kuti dhe ajo përgjigjet:

Greville: “Oh zot, kjo është e mrekullueshme.”

Avokati më pas lexoi mesazhe të tjera në të cilat përmendet edhe mavijosja.

Greville (drejt Giggs): “Të dua kaq keq”.

Giggs: “Ti? Kam frikë të të lëndoj”.

Greville: “Dua që të dhemb pak, jo në një mënyrë të çuditshme. Unë thjesht dua që të më tronditësh dhe të më befasosh”.

Giggs: “Është një linjë e mirë”.

#RyanGiggs who used to play for #MUFC accused of using ‘controlling and coercive behaviour’ against ex-girlfriend & charged with common assault of her younger sister at Minshull Street Crown Court in Manchester this week. Eyes of a psychopath & he screwed his brother wife pic.twitter.com/kA7pjrqVnU — Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) August 9, 2022

Greville: “Epo, ne thjesht do të duhet të argëtohemi duke gjetur atë linjë.”

Në deklaratat e saj në polici, Greville tha se mavijosjet ishin nga grushtet e Giggs.

Avokati i Uellsianit lexoi një mesazh tjetër që ajo kishte dërguar dhe pranoi: “P.S. dhe mavijosja ime e seksit ndihet mirë!!”

Ajo shpërtheu në lot teksa lexoheshin mesazhet dhe tha se nuk donte të shkruante se çfarë kishte ndodhur mes tyre.

“Mesazhet janë vërtet tepër të dashura, apo jo?” e pyet avokati dhe ajo i përgjigjet: “Nuk kam shkruar kurrë asgjë në sms sepse doja të harroja se ndodhi dhe nuk doja ta pranoja me vete se isha në një lidhje me dikë që do të ma bënte këtë”.