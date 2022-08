Spiunon gruan e tij me GPS dhe e gjen me të dashurin, ish-bashkëshorti e godet 9 herë me thikë, 40 vjeçari në gjendje të rëndë për jetën

Një persona ka goditur me thikë të dashurin e gruas së tij duke e çuar në vdekje. Ai mori nëntë goditje të shkaktuara midis fytyrës, barkut dhe gjoksit. Viktima, një dyzet vjeçar me banim në La Storta, një lagje në periferi të Romës, është shtruar në kushte shumë të rënda në Poliklinikën Casilino. Sulmuesi, 35-vjeçari LB, u arrestua nga agjentët e komisariatit të policisë Flaminio me akuzën e tentativës për vrasje. Për momentin ai ruhet në spital, ku ndodhet i shtruar nga plagët e marra në përleshje dhe ka gjasa që më pas të transferohet në burg.









Mediat italiane theksojnë se LB kishte kohë që dyshonte se gruaja e tij kishte një lidhje: gjërat nuk kishin vazhduar për disa kohë dhe gruaja u tha hetuesve se ata ishin ndarë në shtëpi që nga dhjetori. Për ta spiunuar, LB instaloi fshehurazi një GPS në makinën e saj, në mënyrë që ai të mund të ndiqte lëvizjet e saj. Dhe kështu të shtunën e 6 gushtit ai zbuloi se gruaja ndodhej në shtëpinë e 40-vjeçarit.

LB u shfaq tashmë i armatosur me thikë. Ai i ra derës. Koha që burri të kuptojë se qëndronte përballë bashkëshortit të 35-vjeçares, i cili u sulmua, u hodh në tokë dhe u godit me thikë. Britmat e gruas kanë frikësuar fqinjët, të cilët kanë ngritur alarmin. Njëri prej tyre është hedhur me çadër mbi sulmuesin dhe ndoshta ka qenë kjo që i ka shpëtuar jetën 40-vjeçarit. LB u ngrit dhe u largua me vrap, duke ikur para mbërritjes së policisë.

Në vendngjarje ka mbërritur policia dhe 118 ekipet e shpëtimit, të cilët e kanë dërguar viktimën në spital. Burri i është nënshtruar një operacioni delikat, është reanimuar dhe tani ndodhet në gjendje shumë të rëndë. LB u gjet menjëherë pas kësaj, me duart e tij të mavijosura dhe të lyera me gjak. I arrestuar duhet të përgjigjet për tentativë vrasje.