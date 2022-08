Unë nuk jam fashiste, më pëlqejnë konservatorët, thotë liderja e ekstremit të djathtë të Italisë

Giorgia Meloni, favoritja për t’u bërë kryeministre e ardhshme e Italisë, ka hedhur poshtë pretendimet se një qeveri e udhëhequr nga partia e saj e ekstremit të djathtë mund të lajmërojë një ringjallje fashiste, në vend të kësaj ta krahasojë fisin e saj me konservatorët në pushtet në Britani.









“Tories” siç njihet edhe partia qeverisëse e Mbretërisë së Bashkuar, janë kritikuar vetë për ndjekjen e politikave radikale të krahut të djathtë, pasi e çuan vendin jashtë Bashkimit Evropian, planifikuan të dëbonin azilkërkuesit në Ruanda dhe kishin zhvilluar një fushatë populiste kundër konventave të parlamentit dhe gjyqësorit.

Partia Vëllezërit e Italisë së Melonit po merr rreth 24 për qind, duke e vënë atë në rrugën e duhur për të udhëhequr një qeveri të koalicionit të krahut të djathtë pas zgjedhjeve të 25 shtatorit.

Partia ka tërhequr kritika për origjinën e saj në Lëvizjen Sociale Italiane (MSI), e cila u themelua nga ish-fashistët pas Luftës së Dytë Botërore, dhe politikat e saj të vijës së ashpër kundër imigracionit. Simboli i partisë ende përmban flakën e MSI dhe pasardhësit e Musolinit kanë qëndruar si kandidatë.

Të mërkurën, Meloni vendosi të trajtojë ballë për ballë krahasimin me fashizmin. Sugjerimet ndërkombëtare se një qeveri e udhëhequr prej saj “është një rrezik për demokracinë dhe stabilitetin evropian dhe ndërkombëtar” ishin të pajustifikuara, tha ajo në një video-mesazh në frëngjisht, spanjisht dhe anglisht.

“Për vite të tëra, unë kam pasur gjithashtu nderin të drejtoj Partinë Konservatore Evropiane”, tha ajo, duke shtuar se ky grupim në Parlamentin Evropian “ndan vlerat dhe përvojat me konservatorët britanikë, republikanët e SHBA-së dhe Likud-in izraelit”.

Vëllezërit e Italisë “dënojnë pa mëdyshje nazizmin dhe komunizmin” dhe “kundërshtojnë ashpër çdo lëvizje antidemokratike”, shtoi Meloni. E djathta e dorëzoi fashizmin në histori dekada më parë, pohoi ajo, “duke dënuar pa mëdyshje shtypjen e demokracisë dhe ligjet poshtëruese anti-hebreje”.

Nuk është hera e parë që Meloni përpiqet të distancohet nga rrënjët historike të partisë së saj. Ajo ka thënë më herët në intervista se në partinë e saj nuk kishte vend për nostalgji fashiste. Në autobiografinë e saj, ajo shkroi se “nuk i përket kultit të fashizmit”. Por kjo është më e largëta që ajo ka shkuar për të distancuar partinë nga fashizmi në një deklaratë zyrtare.

Aleati i Melonit në koalicionin e krahut të djathtë, ish-kryeministri Silvio Berlusconi shprehu mbështetjen për të të mërkurën teksa tregoi se planifikonte të kthehej në Senat, pasi iu ndalua të mbante postin pasi mori një dënim me katër vjet për mashtrim tatimor. Por në vitin 2018 një gjykatë e hoqi ndalimin, duke lejuar manjatin e medias të kandidojë sërish për postin. Ai është eurodeputet që nga viti 2019.

“Unë mendoj se do të kandidoj për Senatin, kështu që ne do t’i bëjmë të gjithë të lumtur, pasi kemi marrë presion nga kaq shumë, madje edhe jashtë Forza Italia,” tha ai në stacionin Rai Radio 1.

Berlusconi konfirmoi se ai do të mbështesë Melonin si kryeministre, nëse koalicioni i krahut të djathtë fiton dhe partia e saj merr më shumë vota se aleatët e saj. “Ne gjithmonë kemi thënë se kushdo që ka më shumë vota do t’i propozohet kreut të shtetit si kandidat-kryeministër. Nëse është Giorgia Meloni, jam e sigurt se ajo do të jetë e përshtatshme për detyrën e vështirë.”