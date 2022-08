“Porti i Durrësit, një aferë”/ Meta: Pa pritur shpiken investitorët strategjike nga njerëzit pranë kryeministrit, marrin asetet publike!

Nga qyteti i Durrësit, kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ngriti shqetësimin e investitorëve. Sipas tij, bizneset e ndershme në Durrës dhe gjithë Shqipërinë vuajnë, ndërsa qeveria shpik investitorë strategjikë, që marrin asetet publike të vendit.

Sipas ish-Presidentit Meta, projekti për Portin e Durrësit është një aferë, duke i bere thirrje qytetareve qe te kene kujdes.

“Ju e dini sa po vuajnë sipërmarrësit e ndershëm në Durrës dhe gjithë Shqipërinë dhe shikoni si papritur shpiken investitorë strategjike duke marrë asetet më të mira publike dhe falë vendimeve selektive, favorizuese në dëm të konkurrencës nga vetë qeveria dhe kryeministri. Kemi aferën e portit që do ta quaja unë, një aferë që është kundërshtuar nga opinionin për shkak të transparencës, por edhe ngfa BE sepse bie në kundërshtim me marrëveshjen e stabilizimit associmit. Kjo marrëveshje bën të Qartë që të gjitha marrëveshjet e tilla duhet të bëhen në bazë të konkurrencës dhe jo eliminimit të konkurrencës. Këtu kemi të bëjmë me një aferë shumë të qartë, me një arrogancë dhe brutalitet nga i cili nuk përfitojnë qytetarët e Durrësit dhe as ekonomia e Durrësit. I ftoj qytetarët që të jenë të kujdesshëm”, tha Meta.