Prej disa kohësh në kërkim, arrestohet ish-Shefi i Policisë së Dhërmiut/ GJKKO e dënoi me 12 vite burg për lidhjet me grupin e Habilajve!

Ish-Shefi i stacionit të Policisë së Dhërmiut, Sokol Bode, i cili është dënuar nga gjykata në mungesë për përfshirje në trafik droge, është arrestuar sot në Berat. Mësohet se në këto momente po kryhet transferimi i Bodes në drejtim të Tiranës.









Kujtojmë se ish-drejtuesi i policisë ishte i përfshirë në dosjen “Habilaj”, e madje fotot e tij me vëllezërit trafikantë kanë bërë xhiron e rrjetit, në kohën e publikimit të skandalit.

Në dosjen që “Balkanweb” ka siguruar për këtë rast, Bode, dyshohet se u ka ofruar ndihmë dhe ka mbajtur lidhje me trafikantët Habilaj, që të realizonin me sukses trafikun e drogës nga Shqipëria drejt Italisë. Në prill 2022, GJKKO e dënoi Sokol Boden me 12 vite burg.