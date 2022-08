Rrihet me sende të forta polici në Dibër, nxjerr armën dhe qëllon për të larguar agresorët! Detajet e para

Një sulm me sende të forta ndaj një efektivi të Policisë së Shtetit është regjistruar pasditen e kësaj të enjteje në lagjen Kamen të Peshkopisë.









Autoritetet bëjnë me dije se personat me iniciale D.S., dhe S.S, janë përfshirë në konflikt dhe kanë goditur me sende të forta duke i shkaktuar dëmtime shtetasit M.K., i cili ka qenë duke hyrë në portën e banesës së tij.

Në sherr e sipër, punonjësi i policisë ka qëlluar në ajër me armë zjarri me qëllim ndalimin e mëtejshëm të sulmit ndaj tij, bën me dije zyra e shtypit e uniformave blu të Dibrës.

