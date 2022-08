“Si je o flori, për 10 minuta vij në bazë”/ U arrestua sot në Berat, zbulohet biseda e përgjuar e ish-Shefit të Policisë Sokol Bode me Habilajt!

Forca e Posaçme Operacionale ka vënë në pranga mbrëmjen e sotme në Berat, ish-shefin e policisë në stacion in e Dhërmiut, Sokol Bode që është i përfshirë në trafikun e drogës me grupin “Habilaj”.









GJKKO e ka dënuar Boden me 12 vite burg në mungesë, ndërsa nga fashikujt e dosjes hetimore për grupin që kishte lidhje me ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri rezulton se ish-zyrtari del në përgjimet e viti 2019 me pjesëtarë të bandës.

PËRGJIMET

Më datë 15.10.2017, ora 09:11, numri që mbaron me 777, që përdoret nga Florian Habilaj, është telefonuar nga numri që mbaron me 888, që i përket Sokol Bodes.

Bode: Alo

Habilaj: Po

Bode: Si je flori, mirë jeni?

Habilaj: Mirë, faleminderit

Bode: Sokol Bode të shqetëson

Habilaj: Po

Bode: Po vij për 10 minuta n’bazë

Habilaj: Ku të pres?

Bode: Poshtë

Habilaj: A do të vij te karburanti?

Bode: N’Çole, N’Çole

Habilaj: Hajt se po vij aty.

Më datë 16.10.2017, ora 15:31, numri që përdoret nga Artan Habilaj, ka marrë sms

nga një numër që mbaron me 987 me këtë përmbajtje: Shih lajmet te “Klani”

Më datë 16:10.2017, ora 17:29 e në vazhdim, Armando Koçerri është telefonuar

nga motra e tij:

Koçerri: Hë

Motra: Ç’bëtë juve, mbaruat punë

Koçerri: Pse kishe gjë apo…

Motra: Jo, ore jo, nuk kisha gjë. Ka dalë te Fokusi Qendra Babicë e Madhe, në televizor

për qendrën që s’është në rregull

Koçerri: Po mirë, le të dalë

Motra: Shikoj i çik lajmet

Koçerri: Pse?

Motra: Po shikoj

Motra: Hë ore

Koçerri: Të orës tre e gjysmë

Motra: Jo, ore jo, tani të orës 5

Koçerri: Sa

Motra: Jo ore jo, tani lajmin e fundit shikoje, hajt

Koçerri: Hë, alo

Motra: Po lehin qentë poshtë shtëpisë së xhaxhait ore

KOçerri: Ja se po vij unë, te diga jam

Motra: Ee, ndaj të mora

Në orën 21:10, Armando Koçerri është telefonuar nga Florian Habilaj

Koçerri: Hë vlla

Habilaj: Ça bën o

Koçerri: Hiç në shtëpi, ç’kemi

Habilaj: Do vish i çik nga Fredi

Koçerri: Mirë

Më datë 17.10.2017, ora 21:49, Armando Koçerri është telefonuar nga motra e tij

Koçerri: Hë

Motra: Ça bëre ti

Koçerri: Hiç

Motra: Ka njerëz poshtë te ullinjtë

Koçerri: Kush ka?

Motra: Po lehin qentë. Nuk e di a po shkulin ullinjtë apo ça po bëjnë, po ka njerëz

poshtë te ullinjtë

Motra: Tani pushuan qentë

Koçerri: Shiko i herë me dritë