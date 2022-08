Vasili denoncon projektin e Rrugës së Arbrit: Taksat derdhen formalisht në arkën e shtetit, por edhe në xhepat e hajdutëve!

Deputeti i LSI-së, Petrit Vasili ka denoncuar ndërtimin e Rrugës së Arbrit, pas publikimit të informacioneve e afatet e projektit janë shtyrë në fshehtësi të plotë për 2 vite.

Në një postim në Facebook, Vasili e konsideron Rrugën e Arbrit si një greminë korrupsioni që përpin milionat e eurove. Sipas tij, paratë e taksapaguesve shqiptarë nuk shkojnë në arkën e shtetit por në xhepat e hajdutëve të qeverisë.

Postimi i Petrit Vasilit:

Rruga e Arberit gremine korrupsioni, qe perpin miliona! Rruga e Arberit eshte shnderruar ne nje agoni korruptive, qe perpin miliona euro me te gjithe llojet e formave. Fshehtas dhe ne funksion te urdherave te korrupsionit Rama dhe qeveria vazhdojne e derdhin milionat e taksave te gjakut e djerses se shqiptareve ne rrugen qe s’mbaron. Inaugurimet idiote me kenge e valle jane thjesht vallja e gezimit te korrupsionit, qe majmet pa fund. Shtohen afatet, shumefishohen fondet me dhjetra milione euro, behen gjoja studime per te bere alibine e korrupsionit dhe ne fund rezultati eshte vetem nje: rrembim i vaxhdueshem dhe i pandalshem i milionave korruptive. Faktet ulerijne dhe qeveri nuk ka më. Qeveria eshte tashmë thjesht nje atavizmë korruptive ne duart e oligarkeve dhe trafikanteve. Taksat vetem formalisht derdhen ne arken e shtetit se ne fakt derdhen te xhepat e hajduteve qeveritarë dhd oligarke me Edi Ramen ne balle!