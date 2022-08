FOTO-EMRI/ Ky është autori i sulmit makabër me 10 viktima në Mal të Zi!

Personi që shikoni në foton e mëposhtme është 34-vjeçari, Vuko Boriloviç, që vrau 10 persona në qytetin Cetinje të Malit të Zi pas një konflikti për qiranë me familjen që kishte marrë ambient me qira në shtëpinë e tij.









Autori ka qëlluar me armë zjarri drejt anëtarëve të një familje që kishin marrë ambient me qira në shtëpinë e tij. Por plumbat kapën edhe njerëz të tjerë në rrugë në afërsi të vendbanimit të tij në qytetin Cetinje.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 16:00. Autori 34-vjeçar i sulmit u vra nga një fqinj, ndryshe nga siç ishte raportuar më parë se ishte ekzekutuar nga policia. Nuk dihet nëse është arrestuar fqinji që vrau autorin e sulmit.

Mes viktimave janë edhe 2 fëmijë të moshës 11 dhe 8 vjec, ndërsa nëna e tyre është plagosur. I lënduar mbeti edhe një polic që është dërguar me urgjencë për të marrë trajtim mjekësor në spital.

Sipas mediave malazeze, autori ka qenë i armatosur me armë gjahu teksa po ecte nëpër lagjen e qytetit Cetinje nga ku më pas ka filluar të qëllojë.

Për ngjarjen e rëndë ka reaguar edhe kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviç, i cili me anë të një mesazhi në rrjetin social Telegram ka shprehur keqardhjen dhe ngushëllimet e tij për familjarët e viktimave. Ndër të tjera bëri të ditur se qeveria e Malit të Zi do të shpallë tri ditë zie lidhur me ngjarjen e rëndë .

“Ka ndodhur një tragjedi që Mali i Zi nuk e mban mend. Ftoj të gjithë qytetarët e Malit të Zi që të luten për familjet e viktimave të pafajshme, të afërmit, miqtë e tyre dhe të gjithë qytetarët e kryeqytetit historik të Cetinjës”, shkruan Abazoviç.

Në vendngjarje shkuan Prokurori i lartë i shtetit, shërbimet e Emergjencës, Policia dhe Shërbimi i Mbrojtjes dhe Shpëtimit.