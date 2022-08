Plagosja e punonjësit të IMT-së/ Reagon Erjon Veliaj: Ta harrojnë se kriminelët ordinerë do ndalin zhvillimin e qytetit!

Kryebashiaku Erjon veliaj ka reaguar në lidhje me ngjarjen e rëndë që ndodhi sot në kryeqytet, ku u plagos një punonjës i IMT-së, teksa ishte në krye të detyrës.

Përmes një mesazhi në Twitter, Veliaj i uroi shërim të shpejtë Ilirjan Gavellit, ndërsa i bëri thirrje organeve të drejtësisë që të jenë të rrepta me kriminelët që ngrenë dorën për shkak të detyrës.

REAGIMI I ERJON VELIAJ

Sherim te shpejte Ilirianit tone te IMT pas plagosjes ne krye te detyres per infrastrukturen nga nje person me precedent penal, tashme ne pranga! I kerkoj organeve te drejtesise rreptesi maksimale per kriminelin qe ngre dore per shkak te detyres ndaj punonjesve te shtetit! Prej 7 vitesh Bashkia e Tiranes nuk eshte terhequr nga ASNJE projekt publik – as nga presidentet e lojtur, as nga rrugacet me famekeq te vendit! Ta harrojne se e ndalin dot zhvillimin e qytetit si kriminelet ordinere ashtu dhe ordineret e politikes qe frymezojne dhunen! Jam me i bindur se kurre se shumica morale dhe e ndershme e qytetit – qe as zapton e as dhunon – e do progresin dhe refuzon t’i nenshtrohet dhunes se rruges e asaj politike! Ndaj dhe jam me i vendosur se kurre t’i coj gjer ne fund punet per nje Tirane qe nuk ndalet! #BASHKE