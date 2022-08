Shqiptarët me gomone drejt Anglisë vënë në lëvizje autoritetet/ Ambasadori britanik takon Gledis Nanon!

Ambsadori britanik Alastair King-Smith është takuar me Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Gledis Nano.

Lajmin e ka bërë me dije ambasada britanike, ndërsa njofton se fokus i bisedës kanë qenë ndër të tjera hyrjet ilegale të shqiptarëve.

Ambasadori ka vënë në dukje se emigrantët e paligjshëm do të kthehehn në Shqipëri dhe nuk do të jenë në gjendje të udhëtojnë më drejt Mbretërisë së Bashkuar.

Njoftimi:

Ambasadori Alastair King-Smith u takua sot me Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë Shqiptare Z. Gledis Nano. Ata ranë dakord për të vepruar sa më shpejt në përgjigje të kriminelëve që po shfrytëzojnë të rinjtë shqiptarë që po udhëtojnë drejt Mbretërisë së Bashkuar në mënyrë të paligjshme. “Shprehëm vendosmërinë e përbashkët për të ndaluar fluksin e emigrantëve të paligjshëm drejt Mbretërisë së Bashkuar dhe Evropës. Diskutuam realitetin që i pret të gjithë ata që mbërrijnë në brigjet e Mbretërisë së Bashkuar. Emigrantët e paligjshëm nuk mund të sigurojnë punë të ligjshme. Së shpejti do të kthehen në Shqipëri dhe nuk do të jenë në gjendje të udhëtojnë kurrë më në Mbretërinë e Bashkuar. Të gjithë ata persona dhe familjarët e tyre që mund të jenë të tunduar të udhëtojnë drejt Britanisë nuk duhet të bien pre e propagandës së krimit”, tha Ambasadori Alastair King-Smith.