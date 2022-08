Goditja me thikë e shkrimtarit / Fetvaja e Iranit akoma në fuqi, Teherani 3 mln euro shpërblim për kokën e Salman Ruzhdie pasi shkroi ‘Vargje Satanike’!

Shkrimtari Salman Ruzhdie ndodhet në gjendje kritike pasi u sulmua me thikë ditën e djeshme në New York. Ai është përballur me vite të tëra me kërcënime me vdekje për romanin e tij ‘Vargjet Satanike’, të cilin disa myslimanë e shohin si blasfemi.









Ndërkaq, pjesa dërrmuese kanë dënuar sulmin ndaj shkrimtarit duke e cilësuar si një akt ndaj lirisë së shprehjes. 75-vjeçari Ruzhdie është vendosur në një ventilator, nuk është në gjendje të flasë dhe mund të humbasë njërin sy.

Revista Stern kishte planifikuar të publikonte intervistën me autorin javën e ardhshme, por e solli atë pas sulmit me thikë. Revista shkruan se Ruzhdie kishte mbërritur për intervistë i relaksuar teksa kishte deklaruar se fetvaja iraniane kishte dekada që ishte lëshuar për të.

Policia arrestoi të dyshuarin 24 vjeçar të quajtur Hadi Matar, nga New Jersey, pak pasi ai doli në skenë dhe sulmoi shkrimtarin Ruzhdie dhe një intervistues në Institutin Chautauqua në Nju Jork.

Ruzhdie u godit me thikë të paktën një herë në qafë dhe në bark, thanë autoritetet. Ai gjithashtu ka pësuar dëmtime në mëlçi. Policia tha në një konferencë për shtyp se stafi dhe anëtarët e audiencës e kishin fiksuar sulmuesin në tokë ku ai u arrestua.

Intervistuesi që ishte me zotin Ruzhdie, Henry Reese, pësoi një lëndim të lehtë në kokë dhe u dërgua në një spital po ashtu.

Reese është bashkëthemelues i një organizate jofitimprurëse që ofron strehim për shkrimtarët e mërguar nën kërcënimin e persekutimit. Asnjë motiv apo akuzë nuk është konfirmuar ende nga policia, e cila ka thënë se dëshiron të ekzaminojë një çantë shpine dhe pajisje elektronike të gjetura në qendër.

Anëtarët e audiencës thanë se vendit të ngjarjes i mungonin masat bazë të sigurisë si kontrollet e çantave dhe detektorët metalikë. Ashtu si njerëzit e tjerë që planifikonin të merrnin pjesë në leksionin e autorit, zoti Matar kishte marrë një leje për të hyrë në mjediset e Institutit Chautauqua, transmeton BBC.

Fetvaja nuk u anulua kurrë

Romancieri me origjinë indiane Salman Ruzhdie fitoi famë me ‘Midnight’s Children’ në 1981 duke shitur mbi një milion kopje vetëm në Britaninë e Madhe. Por libri i tij i katërt, i botuar në 1988 , “Vargjet Satanike” e detyroi atë të fshihej për gati 10 vjet.

Romani surrealist, post-modern ngjalli zemërim tek disa myslimanë, të cilët e konsideruan përmbajtjen e tij si blasfemuese – fyese për fenë dhe Zotin duke u ndaluar në disa vende. Një vit pas botimit të librit, Udhëheqësi Suprem i Iranit Ayatollah Khomeini bëri thirrje për ekzekutimin e zotit Ruzhdie.

Ai ofroi një shpërblim prej 3 milion dollarësh duke nxjerrë fetvanë, (dekret ligjor i lëshuar nga një udhëheqës fetar islamik). Shpërblimi për kokën e zotit Ruzhdie mbetet në fuqi, megjithëse qeveria e Iranit është distancuar nga dekreti i Khomeinit, ndërsa një fondacion fetar iranian shtoi 500 mijë dollarë të tjera si shpërblim për kokën e tij në vitin 2012.

Deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim nga qeveria iraniane për therjen me thikë të zotit Ruzhdie. Mediat iraniane e përshkruan shkrimtarin Ruzhdie si një apostat – dikë që ka braktisur ose mohuar besimin e tij.

Salman Ruzhdie me nënshtetësi britanike dhe amerikane është bërë një avokat i zëshëm për lirinë e shprehjes, duke mbrojtur punën e tij në disa raste. Ai ka vazhduar të shkruajë dhe vepra e tij e radhës që pritet të dalë në vitin 2023.