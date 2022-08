“Kam respektuar Kodet e Gegërisë”/ Mesazhi rrëqethës i gjyshit të Jonadës: Koha e përbindëshave të pushtetit! Falenderoj shqiptarët që jetuan me mua këtë tragjedi!

Përveçse tronditi vendin, vrasja e 7-vjeçares Jonada Avdia në Potam të Himarës nga komisari Arjan Tase, i ka lënë një boshllëk që nuk zëvendësohet kurrë prindërve dhe të afërme të saj.

Me pikëllim në shpirt Gjyshi i Jonadës, një njeri fisnik, jep mesazhin e tij dhe falënderon shqiptarët për mbështetjen. Ai ka bërë thirrje që ajo që i ndodhi mbesës së tij të mos përsëritet dhe asnjë familje shqiptare të mos të duhet të përballet me një dhimbje të tillë.

“Unë nuk kam dashur të jem njëri prej atyre që e konverton tragjedinë në një show mediatik. Kam respektuar kodet e Gegërisë dhe të fisit tim të njohur të fshatit ‘Berishë’. Përkushtimi i shqiptarëve dhe pjesëmarrja e tyre brenda e jashtë kufijve është ngushëllimi im familjar. Ata dua t’i falënderoj pafundësisht e përjetësisht që jetuan me mua këtë tragjedi familjare duke i dhënë përmasa kombëtare. Ju jam mirënjohës për këtë dokumentar që po realizoni dhe nëpërmjet tij të lartësojmë Jonadën tonë të shtrenjtë si një përmendore e kohës së përbindëshave të pushtetit dhe që nëpërmjet dokumentarit t’u themi një mesazh shqiptarëve: – Kjo që ndodhi me Jonadën të mos përsëritet kurrë me tek asnjë familje shqiptare. Ne respektojmë kodin e heshtjes”, është shprehur ai. /BW