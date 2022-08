Kriza e gazit nga lufta Rusi-Ukrainë/ Ministri gjerman i Ekonomisë: Nëpër zyra në dimër ngrohuni me 19 gradë celsius, duhet të kursejmë!

Ministri gjerman i ekonomisë thotë se bizneset dhe institucionet publike gjermane duhet të ngrohin zyrat e tyre jo më shumë se 19 gradë Celsius (66.2 gradë Fahrenheit) këtë dimër për të ndihmuar në uljen e konsumit të gazit natyror në vend.Screenshot_1









Bizneset dhe institucionet publike gjermane duhet të ngrohin zyrat e tyre jo më shumë se 19 gradë celsius këtë dimër për të ndihmuar në uljen e konsumit të gazit natyror në vend. Ministri gjerman i ekonomisë tha se vendi ti tij po përpiqet shpejt të heqë dorë nga përdorimi i gazit natyror nga Rusia në përgjigje të sulmit të Moskës ndaj Ukrainës.

Megjithatë, Gjermania përdor më shumë importe të gazit rus se shumë vende të tjera të BE-së. Rusia tashmë ka ndërprerë eksportet e gazit në disa vende të BE-së dhe zyrtarët kanë frikë se Moska do të përdorë eksportet e gazit si një armë politike për të ulur sanksionet kundër Rusisë – ose edhe për të shkurtuar eksportet në Evropë në tërësi në dimër, kur kërkesa është më e larta. .

Ministri i Ekonomisë Robert Habeck tha se ndërsa 27 vendet e BE-së janë zotuar të reduktojnë përdorimin e tyre të gazit me 15% nga gushti krahasuar me mesataren e mëparshme pesëvjeçare, Gjermania duhet të reduktojë konsumin e saj me 20%.

Habeck po propozon gjithashtu ndalimin e ngrohjes së pishinave private jokomerciale; fikja e ngrohjes në hapësirat e përbashkëta të ndërtesave publike, si hollet; dhe fikja e dritave në tabelat publike nga ora 22:00 deri në 6 të mëngjesit