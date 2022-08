(VIDEO) Ndodh në rrugën e Rinasit/ Shoferi me ‘Benz’ parakalon keq dhe hyn në anën tjetër të rrugës!

Një emigrant që jeton në Itali prej vitesh po kthehej në Shqipëri ditën e sotme së bashku me familjen, kur befas është përballur me një skenë që nuk e kishte parë as në filma.









Në rrugën e Rinasit, në drejtim të Tiranës një automjet i tipit “Mercedes Benz” po kryente manovra të rrezikshme në rrugë duke parakaluar sa në njërin krah në tjetrin, duke përbërë rrezik për qytetarët e tjerë përdorues të rrugës.

Duket se drejtuesi nuk ka duruar dot të presë në trafik dhe i ka rënë për shkurt, siç shihet edhe në video. Denoncuesi shprehet se ngjarja ka ndodhur ditën e sotme rreth orës 16. /JOQ