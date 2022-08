ANALIZA/ Vetëm më e mira është përpara: Pse nuk duhet të ekzagjeroni dështimet e Manchester United

Manchester United filloi një fillim dëshpërues në sezonin e ri të Premierligës angleze, dhe shumë ishin të shpejtë për të varrosur projektin e ri të ekipit. Ne ju këshillojmë të gjithë të mos nxitojnë dhe të jenë të durueshëm.









Sigurisht, 1-2 në shtëpi me Brighton dhe 0-4 me Brentford nuk janë sigurisht rezultatet që prisnin tifozët e Manchester United. Megjithatë, definitivisht nuk është koha për të nxjerrë ndonjë përfundim për ekipin, dhe aq më tepër për të varrosur projektin e Eric ten Hag. Manchester United po shkon drejt një përmirësimi të madh të sistemit të lojës dhe kjo nuk është kurrë e lehtë, shkruan albeu.com.

Disa e kanë kujtuar tashmë se sezonin e kaluar Arsenali e nisi me disfata në tre turne startues me rezultat të përgjithshëm 0:9. Aty rivalë ishin Manchester City dhe Chelsea, por edhe Brentfordi. Më pas, siç kujtojmë, Topçinjtë morën vrull dhe fjalë për fjalë ia dhanë vendin e tyre në top 4 Tottenhamit. Në të njëjtën kohë, Mikel Arteta filloi sezonin e tij të dytë në krye të Arsenalit verën e kaluar. Kujtojmë se Jurgen Klopp e filloi karrierën e tij te Liverpool me tre barazime ndaj Tottenham, Rubin Kazan dhe Southampton, dhe skuadra e drejtuar nga gjermani e mbylli sezonin e parë në vendin e tetë.

Kur një skuadër drejtohet nga një trajner që i kushton shumë rëndësi taktikave, në fillim krijon gjithmonë vështirësi. Së pari, lojtarët duhet të përshtaten me kërkesa të caktuara, të luajnë kombinime specifike. Është gjithmonë e vështirë. Së dyti, është çështja e përzgjedhjes. Bërja e një skuadre që do të përmbushë idetë e trajnerit është një proces i gjatë.

Humbja ndaj Brentford ishte e dhimbshme dhe krejtësisht anormale. Shumë kanë parë tashmë statistikat që “bletët” vrapuan seriozisht nëpër Manchester United. Gjithsesi, fati i ndeshjes u vendos nga gabimet personale të lojtarëve të Djajve të Kuq. Për më tepër, në rastin e golave ​​të tretë dhe të katërt, mund të flasim për disa mangësi të stafit stërvitor.

Nga pikëpamja e lojës, natyrisht, Manchester United është zhgënjyes deri tani, sepse nuk është e qartë se si ekipi dëshiron ta ndërtojë lojën. Vështirësia kryesore është vetëm dalja nga mbrojtja, e cila deri më tani nuk ka funksionuar fare. Nga ana tjetër, për të kaluar përmes pasimit nën presion, duhet të stërviteni dhe ta përpunoni atë. Djajtë e Kuq janë në fillim të rrugëtimit të tyre dhe do të ishte naive të pritej që gjithçka të ishte automatike deri në mes të gushtit.

Në të njëjtën kohë, është e qartë se formacioni aktual nuk ka gjasa të jetë në gjendje të zbatojë idetë e Ten Hag. Para së gjithash, kjo vërehet vetëm në shembullin e zonës qendrore, ku Fred dhe McTominay thjesht nuk mund të sigurojnë as një dalje nga mbrojtja përmes një pasimi ose një nivel normal presioni. Ten Hag ka pritur Frankie de Jong në këtë zonë. Nëse mesfushori nuk kalon në Old Trafford, atëherë duhet dikush tjetër. Natyrisht, me Fred dhe McTominay, Ten Hag nuk do të jetë në gjendje t’i realizojë idetë e tij.

Një problem më vete është sigurisht sulmi në përgjithësi dhe rasti i Cristiano Ronaldos në veçanti. Mirëpo, edhe këtu pyetja nuk është aq për Ten Hag por për udhëheqjen. Holandezi kërkoi Darvin Nunezin, por uruguaiani shkoi te Liverpool Në vend të tij, ata nuk morën askënd, dhe tani mentor ka vetëm Ronaldo. Portugezi dëshiron të largohet, por kjo çështje ende nuk është zgjidhur. Nëse Ten Hag e lë Ronaldon në rezervë, kjo do të çojë në konflikte në dhomën e zhveshjes.

Në çdo rast, është ende herët për të nxjerrë përfundime për Ten Hag, dhe ai sigurisht që duhet të lejohet të punojë. Në të njëjtën kohë, udhëheqja e Manchester United duhet të kuptojë se mrekullitë nuk ndodhin. Ten Hag nuk është lloji i trajnerit që mund të formojë një ekip të mirë nga çdo gjë. Ai ka ide specifike që kërkojnë lojtarë me aftësi të veçanta. Nëse një trajneri të tillë nuk i jepet fitimi që i nevojitet, atëherë definitivisht nuk ia vlen të presësh rezultatin./ albeu.com