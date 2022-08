Grushte dhe shpulla në aeroport, punonjësi i linjës ajrore nuk përmbahet pasi gruaja e godet! (VIDEO)

Debati mes një pasagjereje dhe një punonjësi të Spirit Airlines nuk përfundoi mirë.

Të dy filluan të grinden verbalisht dhe ballë për ballë në Aeroportin Ndërkombëtar të Dallas Fort Forth. Spirit Airlines është një kompani ajrore amerikane me kosto shumë të ulët.

Një burrë tjetër, në një moment, hyri mes tyre, për t’i ndarë dhe për t’i dhënë fund të gjithë.

Spirit Airlines employee and customer get into a brawl. The employee has been suspended. (Video: Thomas Shannon) pic.twitter.com/mSOWhSDDwb

— Mike Sington (@MikeSington) August 13, 2022